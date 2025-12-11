ほしのあき48歳、ミニスカワンピ姿で美スタイル全開！ ブーツも履きこなす 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、11日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、今年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「@hiand_official のワンピース ポップアップの時に、ブラック、グレーがあってホワイトがなかったので、デザイナーさんの @naomiiiiiiiiiiii さんにホワイトを作って〜ってお願いしちゃいました 冬のホワイトは可愛いよね」と、ミニスカートのワンピース姿を披露。ファンからは「可愛いすぎます」などの声が寄せられた。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、今年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）