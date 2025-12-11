ほしのあき、ソロショット　※「ほしのあき」インスタグラム

　タレント・ほしのあきが、11日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露した。

【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）

　2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、今年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった　@toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。

　今回は「@hiand_official のワンピース　ポップアップの時に、ブラック、グレーがあってホワイトがなかったので、デザイナーさんの　@naomiiiiiiiiiiii さんにホワイトを作って〜ってお願いしちゃいました　冬のホワイトは可愛いよね」と、ミニスカートのワンピース姿を披露。ファンからは「可愛いすぎます」などの声が寄せられた。

