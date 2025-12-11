異次元の超絶ボディ・グラドル22歳、タイトなトップス姿が「スタイル抜群」「最高です」 美クビレにも衝撃
グラビアアイドル、タレントの山田あいが、11日までにTikTokを更新。美スタイル際立つ近影を公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】異次元の超絶ボディ・グラドル22歳が「スタイル抜群」 水着姿も（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。12月23日には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売する。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回はダンスの様子を披露。「ぽんぽんっ!!」とつづり、タイトなトップス姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「最高すぎる」などの声や、ハートの絵文字が多数集まっている。
引用：「山田あい」TikTok（@_.yamada.aii._）
