日本エイサーは、グループ傘下となった日本発のライフスタイルブランド「amadana」より、23.8インチ フルHDモニター「DS10」、27インチ フルHDモニター「DS20」および15.6インチ フルHDポータブルモニター「DP10」を2025年12月中旬より順次発売します。

記事のポイント 2000年代に一世を風靡したデザイン家電ブランドのamadanaが、エイサーのグループ傘下となりスタイリッシュなモニターを発売。今後、ライフスタイルとテクノロジーの調和を実現する製品を展開していくとのことで注目です。

「新しい生活文化をデザインする」をミッションとして掲げるamadanaは、日本独自の美意識に基づくミニマルデザインと、生活に溶け込む家電プロダクトで知られるライフスタイルブランドです。Acerグループへの参画により、同ブランドは国内のみならずグローバル市場への展開を視野に入れ、新たな成長フェーズへ移行。今回発売される製品はその取り組みの第一弾となります。

「DS10」「DS20」は、23.8インチまたは27インチのフルHD（1920 × 1080）非光沢パネルを搭載した、日常に自然に溶け込むシンプルかつ上質なデザインモニターです。映り込みを抑えた非光沢パネルにより、長時間の作業でも目にやさしく、写真や映像、テキストなどをクリアに表示します。

また、Acer独自のVisionCare技術を採用することで、ブルーライト軽減やフリッカー削減など、長時間使用するユーザーの目への負担を軽減し、より快適な視聴環境を実現します。

デザイン面では、最薄部約8mmのスリム設計と、画面周囲のフレームを極限まで薄くしたゼロフレームデザインを採用。白を基調としたデザインで、ワークスペースやリビング、書斎にも自然に馴染む、amadanaらしい洗練された佇まいに仕上げられています。

本体には2W＋2Wのステレオスピーカーを内蔵し、外付けスピーカーを用意しなくても動画視聴やオンライン会議に対応可能です。入力端子にはVGA×1、HDMI（1.4）×1、3.5mmステレオミニジャック×1を搭載し、PCやゲーム機、映像機器など幅広いデバイスと柔軟に接続できます。

「DP10」は、15.6インチ フルHD（1920 × 1080）IPSパネルを搭載した、持ち運びに適した超薄型ポータブルディスプレイです。約700gの軽量設計と、角度調整が可能なオリジナルスタンドにより、自宅だけでなくカフェや出張先など、あらゆるシーンで快適なデュアルディスプレイ環境を実現します。

IPSパネルにより広視野角を確保し、どの角度から見ても自然で鮮やかな色再現を実現。写真閲覧や映像視聴、ビジネス用途まで幅広く活躍します。さらに、Acer独自のVisionCare技術により、長時間の作業でも目への負担を軽減し、快適な作業環境をサポートします。

接続面では、USB Type-C（映像入力・給電対応）とmini HDMI端子を備え、ノートPC、タブレット、ゲーム機など多様なデバイスと簡単に接続可能です。USB Type-Cによる給電に対応しているため、机上の配線もすっきりとまとめられます。

AdaptiveSync（FreeSync/G-SYNC Compatible）にも対応し、滑らかな映像表示を実現。HDR10対応により、明暗差の大きい映像もより自然なコントラストで楽しめます。

amadana 「DS10／DS20」「DP10」 発売日：2025年12月中旬 オープンプライス

The post デザイン家電ブランド「amadana」がエイサー傘下に――洗練デザインのモニター3モデルを発売 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.