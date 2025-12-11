【40・50代】短めヘアで若見えって、、→「ふんわりショートボブ」なら叶います♡

ショートボブは、上品さと軽やかさを両立しやすいスタイル。40・50代の大人世代にもすっとなじむデザインが増えています。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、若見えまで叶いそうな、ふんわりとしたショートボブをご紹介します。

上品な丸みシルエットのレイヤーショートボブ

レイヤーカットを取り入れたショートボブ。トップは後ろへ流すように整え、ふんわりと丸みをつけることで立体感が生まれています。暗めのブラウンが柔らかい陰影をつくり、落ち着いた大人の雰囲気に。短めでも品のあるバランスが魅力のデザインです。

明るめブラウンで軽さをまとうひし形ショートボブ

ひし形のシルエットが印象的なショートボブ。明るめのブラウンが動きを引き立て、柔らかい光を含んだようなニュアンスに。顔まわりはベースを内に入れることで、膨らみすぎず程よい立体感をプラス。軽やかだけれど落ち着きがあり、大人世代にも取り入れやすい印象です。

前下がりラインで引き締まる艶グレージュのショートボブ

前下がりのシルエットがすっきりと見えるショートボブ。根元をふんわり立ち上げることで、短めでも奥行きのあるバランスに。トップにはワンカールをつけたスタイリングで、フェイスラインがやさしく包まれるよう調整されています。グレージュカラーの艶感も相まった、シャープさと柔らかさのメリハリが心地よいデザインです。

白髪もなじむグレージュの上品ショートボブ

白髪を自然にぼかすグレージュを合わせたショートボブ。後頭部は丸みを残しつつ、襟足は内へ引き締めてコンパクトにまとめています。顔まわりは内へ流すことで、メリハリのある仕上がりに。色の明暗がなじむことで、白髪が浮きにくく穏やかな質感になっています。短めでも落ち着いた大人の印象を保てるデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@urano_kazuyuki様、@mabashi_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里