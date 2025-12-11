Ｊリーグは１１日、横浜市内で「Ｊリーグアウォーズ」を開催し、今季のＪ１リーグベストイレブンを発表した。

ＧＫは鹿島の【早川友基】が初受賞。全試合に出場し、最後尾から鹿島の躍進を支えた。

ＤＦは鹿島の【植田直通】、広島の【荒木隼人】、柏の【古賀太陽】の３人。植田はリーグで２番手に少ない失点数だった鹿島で強さを発揮。荒木は４位広島、古賀は２位柏の守備の中心として、チームを盛り立てた。

中盤は名古屋の【稲垣祥】、柏の【小泉佳穂】、広島の【田中聡】の３人。稲垣は１６位のチームから異例の選出となったが、ボランチながら１１得点５アシストをマークし、堂々のノミネート。小泉、田中はともに初受賞となった。

サイドアタッカーは町田の【相馬勇紀】、川崎の【伊藤達哉】。相馬は９ゴール、伊藤は１３ゴールを挙げ、ゴールに直結する結果を残した。

ＦＷはリーグ最多２１得点の【レオセアラ】と同１８得点の【ラファエルエリアス】。レオセアラは最優秀ゴール賞とのダブル受賞となり、エリアスは出場試合数は２７にとどまりながらも決定力の高さが評価された。

▼２０２５年Ｊ１ベストイレブン ＧＫ早川友基（鹿島）、ＤＦ植田直通（鹿島）、荒木隼人（広島）、古賀太陽（柏）、ＭＦ稲垣祥（名古屋）、小泉佳穂（柏）、相馬勇紀（町田）、伊藤達哉（川崎）、ＦＷレオセアラ（鹿島）、ラファエルエリアス（京都）