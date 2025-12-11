１１日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１０．２７ポイント（０．０４％）安の２５５３０．５１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は２０．４１ポイント（０．２３％）安の８９３４．２８ポイントと反落した。売買代金は１８２４億７７１０万香港ドル（約３兆６５６８億円）に縮小している（１０日は１９３３億９１９０万香港ドル）。

様子見ムードが漂う流れ。中国の経済動向を見極めたいとするスタンスが買い手控えにつながっている。中国では週明け１５日に１１月の小売売上高や鉱工業生産など、金融統計も１５日までに発表される予定。これまでに報告された月次経済統計では、内需の弱さを示唆する内容が多かった。米追加利下げなどを手がかりに高くスタートしたものの、上値は重く、ハンセン指数は引けにかけてマイナスに転じている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１０日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、予想通り０．２５％の追加利下げを決定（金融政策で米国に追随する香港も政策金利を引き下げ）。さらにＦＲＢは、流動性を高めるため、短期国債を購入する方針も示した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が３．９％安、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ：９９２／ＨＫ）が２．７％安、マカオカジノの金沙中国（１９２８／ＨＫ）が２．３％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体株が安い。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．８％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）と上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）がそろって２．６％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．３％ずつ下落した。そのほか、クラウドやＡＩ技術の関連銘柄も売られている。ハンセン科技（テック）指数は０．８％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

中国の不動産セクターも急落。雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が７．６％安、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が５．６％安、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が４．２％安、旭輝（８８４／ＨＫ）が２．７％安で取引を終えた。国際通貨基金（ＩＭＦ）は１０日に発表したリポートで、不動産危機を解決するには、今後３年間で対ＧＤＰ比５％に相当する資金を投入する必要があると指摘。２５年ＧＤＰを基に計算すると、必要な金額は今後３年間で約７兆人民元（約１５４兆円）に上るという。ハードルの高さが投資家の失望を呼んだ。

半面、香港不動産セクターはしっかり。信和置業（８３／ＨＫ）が２．０％、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が１．７％、九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）と領展房地産投資信託基金（８２３／ＨＫ）がそろって０．５％ずつ上昇した。

本土マーケットは３日続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７０％安の３８７３．３２ポイントで取引を終了した。不動産が安い。ハイテク、消費関連、素材、自動車、インフラ関連、運輸、保険・証券なども売られた。半面、医薬は高い。銀行やエネルギーの一角も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）