¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë9Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¡ªBANDAI SPIRITS¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¡×
BANDAI SPIRITS¤¬¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×Æâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡Øe-BANPRESTO¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¡ÁCover girl from All for YOU!!!¡Á¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯12·î11Æü¤è¤ê³«»Ï¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥²¡¼¥àÈÇ¤ÎÎò»Ë¤òÄÖ¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ëÁíÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿9Ì¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¥Ý¡¼¥Á¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
BANDAI SPIRITS¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¡ÁCover girl from All for YOU!!!¡Á¡×
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ) 16»þ
²Á³Ê¡§³Æ4,950±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×Æâ¡Øe-BANPRESTO¡Ù
¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯6·îÍ½Äê
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖAll for YOU!!! THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Recollections¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡Ù¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£
ÅçÂ¼±¬·î¡¢°ì¥ÎÀ¥»Ö´õ¡¢ÄÔÌî¤¢¤«¤ê¡¢½ÂÃ« ÑÛ¡¢º½ÄÍ¤¢¤¤é¡¢¹â³À Éö¡¢ËÜÅÄÌ¤±û¡¢µ×Àî Æä¡¢Ì´¸«¤ê¤¢¤à¤ÎÁ´9Ì¾¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Á´Ä¹Ìó11cm¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ëÁíÁªµó»þ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤¬ºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨Æþ¤ê¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ï¡¢³Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê»ÅÍÍ¡£
¡Øe-BANPRESTO¡Ê¥¤¡¼¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¡Ë¡Ù
ËÜ¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Øe-BANPRESTO¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊºî¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡£
Â¤·Á¡¢Áõ¾þ¡¢ºÌ¿§¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÄÉµá¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤µ¬³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¡¢Æü¾ï¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Î¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¡ÁCover girl from All for YOU!!!¡Á¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
