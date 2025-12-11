石川梨華「一日中張り切ってお料理」、野菜をふんだんに使った手料理の数々を披露「おいしそぅぅぅ」「素晴らしいアイデア」
モーニング娘。の元メンバーでタレントの石川梨華（40）が10日、自身のブログを更新。「チャーミークッキング」と題し、“野菜をふんだんに使った手料理の数々を披露した。
【写真】「おいしそぅぅぅ」鍋いっぱいの中華あんかけなど、野菜を使った手料理披露の石川梨華
石川は「パパのお知り合いの方から沢山お野菜が届いたので」「昨日は一日中張り切ってお料理しました」と、一日かけてキッチンに立ったことを報告。大量の野菜を無駄なく使い切る品々を紹介した。
投稿では、鍋いっぱいの中華あんかけや圧力鍋で煮込まれるサムゲタンの写真、さらに「かぶ、かぶの葉、大根、人参、白菜、キャベツは浅漬けにしました」「味付けは塩、酢、てんさい糖、塩こんぶ！」と、お手製の浅漬けも写真を添えて紹介した。
コメント欄には「めちゃめちゃ美味しそう」「素晴らしいアイデア」「おいしそぅぅぅ」「食べたい」などの声が多数寄せられている。
石川は2005年にモーニング娘。を卒業。17年3月にプロ野球選手（当時）の野上亮磨氏（38）との結婚を発表し、18年に第1子男児、20年に第2子男児を出産している。
