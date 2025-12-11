不二家「クリスマスケーキ」各種ランキングを公表【一覧】
不二家はこのほど、2025年のクリスマスケーキの予約状況やトレンドを反映した各種ランキングを公表した。
【写真多数】不二家の2025年クリスマスケーキ各種 「クリスマスサンタの苺モンブラン」も
不二家洋菓子店2025年のクリスマスは「平日だからこそ、ちゃんと特別。」のキャッチコピーのもと、平日クリスマスだからこそ、皆様にとっていつもの日常が“もっともっととくべつ”で、家族や大切な人と思い出に残る時間を過ごすことができるよう、バラエティー豊かなラインナップがそろう。
※情報開示時点で予約受付を終了している商品は除外
※ランキングは全て2025年12月1日（月）時点の同社調べ
■【2025年版】当日購入できる、おすすめクリスマスケーキランキング
1位 ショートケーキ12の色物語 苺彩りあまおうショート
スポンジ、シャンテリークリーム、あまおう苺ソース、あまおう苺ダイスを重ね、あまおう苺を飾りました。白いクリームのケーキに真っ赤なあまおう苺をのせた、不二家が贈る今年だけの特別なショートケーキ。
2位 クリスマス苺のスペシャルショートケーキ（SS・S・M全サイズ合計）
風味豊かなコクのあるシャンテリークリームで仕上げた。
3位 クリスマスショートケーキ（フルーツサンド）（SS・S・M・L全サイズ合計）
まろやかな練乳入りのシャンテリークリームとシロップ漬けのリンゴ、黄桃をサンドした、やさしい味わいのショートケーキ。
4位 クリスマスチョコ生ケーキ（S・M・L全サイズ合計）
ケーキに合わせて厳選したチョコレートを使用。なめらかな味わい。
5位 クリスマスブッシュ・ド・ノエル
チョコフレーク入りミルキークリーム、カラメルチップ、アーモンドをココアスポンジで巻きチョコクリームで仕立てた。上面はクリスマスモチーフでにぎやか。
■選べる楽しさ！売れ筋小物ケーキランキング
1位 クリスマスあまおう苺のショートケーキ
北海道産生クリーム入りプレミアムシャンテリークリームとあまおう苺を贅沢に使用したプレミアムなショートケーキ。
2位 クリスマスベリーとピスタチオショコラ
ピスタチオとチョコムースを重ね、甘酸っぱいベリーソースで仕上げた。サクサクのフィアンティーヌがアクセント。
3位 クリスマスミニブッシュ・ド・ノエル
ココアスポンジにミルククリームととちおとめ苺ソースを巻き込み、チョコクリームとガナッシュで仕上げた。
4位 クリスマスサンタの苺モンブラン
軽いタイプのカスタードクリームをしのばせ、あまおう苺クリームと苺風味ペーストで仕上げた。
5位 クリスマス熊本県産和栗のモンブラン
ふんわりとしたスポンジにマロン風味クリームを注入し、中心にシャンテリークリームを絞り、和栗ペーストで巻き上げた。
■【2年連続平日クリスマス！】今年はいつケーキを食べる？（20日〜25日予約ランキング）
1位 12月20日（土）
直前の“本命週末”として家族やパートナーとゆっくり過ごす“前倒しクリスマス”で人気を集めている。
2位 12月24日（水）クリスマスイブ
平日でも“イブは特別”の意識は不変。帰宅後にケーキで気分を高める王道スタイルが健在。
3位 12月21日（日）
週末に早めのお祝いを済ませる方が今年も多くなりそう。
4位 12月25日（木）クリスマス当日
当日は“仕事終わりに軽く”派が中心。平日だからこその“小さなご褒美需要”が浮き彫りに。
5位 12月22日（月）
週明けでも気持ちはクリスマスモード。前日のお祝いムードがそのまま月曜にも波及。
6位 12月23日（火）
“フライング需要”もあるものの、週末や24日、25日に予定される方が多い傾向にあるため6位に。
【写真多数】不二家の2025年クリスマスケーキ各種 「クリスマスサンタの苺モンブラン」も
不二家洋菓子店2025年のクリスマスは「平日だからこそ、ちゃんと特別。」のキャッチコピーのもと、平日クリスマスだからこそ、皆様にとっていつもの日常が“もっともっととくべつ”で、家族や大切な人と思い出に残る時間を過ごすことができるよう、バラエティー豊かなラインナップがそろう。
※ランキングは全て2025年12月1日（月）時点の同社調べ
■【2025年版】当日購入できる、おすすめクリスマスケーキランキング
1位 ショートケーキ12の色物語 苺彩りあまおうショート
スポンジ、シャンテリークリーム、あまおう苺ソース、あまおう苺ダイスを重ね、あまおう苺を飾りました。白いクリームのケーキに真っ赤なあまおう苺をのせた、不二家が贈る今年だけの特別なショートケーキ。
2位 クリスマス苺のスペシャルショートケーキ（SS・S・M全サイズ合計）
風味豊かなコクのあるシャンテリークリームで仕上げた。
3位 クリスマスショートケーキ（フルーツサンド）（SS・S・M・L全サイズ合計）
まろやかな練乳入りのシャンテリークリームとシロップ漬けのリンゴ、黄桃をサンドした、やさしい味わいのショートケーキ。
4位 クリスマスチョコ生ケーキ（S・M・L全サイズ合計）
ケーキに合わせて厳選したチョコレートを使用。なめらかな味わい。
5位 クリスマスブッシュ・ド・ノエル
チョコフレーク入りミルキークリーム、カラメルチップ、アーモンドをココアスポンジで巻きチョコクリームで仕立てた。上面はクリスマスモチーフでにぎやか。
■選べる楽しさ！売れ筋小物ケーキランキング
1位 クリスマスあまおう苺のショートケーキ
北海道産生クリーム入りプレミアムシャンテリークリームとあまおう苺を贅沢に使用したプレミアムなショートケーキ。
2位 クリスマスベリーとピスタチオショコラ
ピスタチオとチョコムースを重ね、甘酸っぱいベリーソースで仕上げた。サクサクのフィアンティーヌがアクセント。
3位 クリスマスミニブッシュ・ド・ノエル
ココアスポンジにミルククリームととちおとめ苺ソースを巻き込み、チョコクリームとガナッシュで仕上げた。
4位 クリスマスサンタの苺モンブラン
軽いタイプのカスタードクリームをしのばせ、あまおう苺クリームと苺風味ペーストで仕上げた。
5位 クリスマス熊本県産和栗のモンブラン
ふんわりとしたスポンジにマロン風味クリームを注入し、中心にシャンテリークリームを絞り、和栗ペーストで巻き上げた。
■【2年連続平日クリスマス！】今年はいつケーキを食べる？（20日〜25日予約ランキング）
1位 12月20日（土）
直前の“本命週末”として家族やパートナーとゆっくり過ごす“前倒しクリスマス”で人気を集めている。
2位 12月24日（水）クリスマスイブ
平日でも“イブは特別”の意識は不変。帰宅後にケーキで気分を高める王道スタイルが健在。
3位 12月21日（日）
週末に早めのお祝いを済ませる方が今年も多くなりそう。
4位 12月25日（木）クリスマス当日
当日は“仕事終わりに軽く”派が中心。平日だからこその“小さなご褒美需要”が浮き彫りに。
5位 12月22日（月）
週明けでも気持ちはクリスマスモード。前日のお祝いムードがそのまま月曜にも波及。
6位 12月23日（火）
“フライング需要”もあるものの、週末や24日、25日に予定される方が多い傾向にあるため6位に。