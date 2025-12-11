愛犬用のドアを設置した結果…。普通に通れていたはずの日本スピッツさんが見せた『犬はもうダメです…』と言わんばかりのまさかのお姿は記事執筆時点で327万回を超えて表示されており、4.6万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：『もうダメです…』犬用ドアを設置した結果→コントのような『まさかの表情』】

愛犬用ドアを設置した結果→『犬はもうダメです…』

Xアカウント『@inoao』に投稿されたのは、日本スピッツ「スノ」ちゃんのお姿。

約1ヶ月程前、飼い主さんと共に新居へとお引越しをされてきたというスノちゃん。工事の都合で少し遅れてリビングの扉に『愛犬用ドア』が取り付けられたのだといいます。

もはやコントのような行動に反響

パタパタと動く軽い扉が付いたドアからお顔と左手だけを出したまま、固まってしまったというスノちゃん。

『犬はもうダメです…』と言わんばかりに悲しげな表情を浮かべて飼い主さんを見つめていたといいます。

声を掛けても固まったままで、見かねた飼い主さんがドアを軽く上げてみると…そろりそろりとドアを通過したというスノちゃん。

飼い主さん曰く、何事もなかったかのようにスッと通ることもあれば、ふえぇ…と悲しげにすることもあるのだとか。

その様子を心配して観察していると、どうやら飼い主さんが見ている時は『犬は通れません…もうダメかもしれません…』モードに切り替わることが発覚したようで、ご褒美がある時は…もちろん、無事に通り抜けてきてくれるのだそう。

スノちゃんが見せたまるで小さな子どものような、愛くるしくていじらしいお姿は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かわいい」「やはりタヌキも犬もイヌ科だった」「絶望してる表情可愛い」「かわいいｗｗ」「何とも言えない表情がたまらん」など多くのコメントが寄せられています。

超がつく程の甘えん坊な女の子♡

現在9歳のスノちゃんは、そのお名前の由来通り真っ白な雪のような毛色の持ち主。超がつく程の甘えん坊さんで、飼い主さんと過ごす時間がとにかく大好きなのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、たくさんの愛情の中で幸せに暮らすスノちゃんのお姿は日々日本スピッツの魅力や癒しを発信し続けています。

