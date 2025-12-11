電車が大好きすぎる柴犬さん。踏切音が鳴り電車が姿を現すと…？可愛すぎる『鉄オタ』の柴犬さんの姿は話題を集め、投稿は40万回再生を突破。「表情豊か」「ずっと見せてあげたい」「世界一可愛い鉄オタだなｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『世界一かわいい鉄オタ』電車が通り過ぎるのを待つ犬→まさかの表情】

電車が大好きな柴犬さん

Instagramアカウント「ku.neru.asobu0405」の投稿主さんの愛犬、柴犬の男の子「くうちゃん」は電車が大好き！鉄道監視員として沿線に立ち、安全運行を祈る活動をしているのだとか。今回ご紹介するのは、京成電鉄を拝むために出張したというくうちゃんのお姿。

飼い主さんに抱っこされて沿線に立ち、遠くを見つめるくうちゃん。踏切音が鳴るとこれから電車がくることが分かっているのか『くぅ～ん…』と共鳴するように鳴き始めたといいます。

満面の笑み…♡

電車の姿を捉えるとくうちゃんのワクワクは止まりません。抱っこされているにもかかわらず、ソワソワ＆期待に満ちた雰囲気が漏れ出していたそう…！

電車の進行をしっかりと目で追います。あっという間に通り過ぎてしまったものの、くうちゃんはニパァッ…！とお花のような満面の笑みだったそう。

この一瞬を堪能したくうちゃん、頭にハートマークが浮かんでいそうなほど幸せそうな表情だったとか。本当に大好きなのでしょうね。

鉄オタわんこ爆誕♪

電車が過ぎ去った後は、スン…と無になってしまったくうちゃん。そして『く～ん…』と鳴き続けていたといいます。電車がくる前と同じような鳴き方ですが、ワクワク感は一切なく寂しそうな声がこだましていました…。

最後は『もう一回来ないかな…』とばかりに、線路の奥を見つめていたそう。『鉄オタわんこ』くうちゃんの愛らしい姿は、多くの人に笑顔を届けたのでした♡

くうちゃんの鉄道愛あふれる光景には「好きな気持ちめっちゃ伝わる…」「小さな子どもみたいで可愛すぎる」「こんな鉄オタ大歓迎♡」といったコメントが寄せられました。これからも監視員の任務に励んでくださいね…！

