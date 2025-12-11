こはるが、新曲「渡り鳥」を12月10日に配信リリース。あわせて同楽曲のMVを公開した。

（関連：【映像あり】こはる、シンガーソングライター AIKI KAWATSUも出演の新曲「渡り鳥」MV）

島根県出身、現在18歳のシンガーソングライター こはるは、高校入学と同時に故郷のようなあたたかさと雰囲気に惹かれ、沖縄県に移住。本格的に音楽活動を行うため今年の春に上京し、『閃光ライオット2025』では3次審査まで進出歴を持つ。

新曲「渡り鳥」のジャケット写真とMVは、同郷の島根在住、17歳の映像クリエイター 篠原湊翔（MINATO）を迎え制作。こはるが上京後に直面した“夢と現実のギャップ”や孤独と向き合う中で、原点である故郷 島根を思い返しながら制作された作品に仕上がっている。

本作は癖になるキャッチーなメロディに、叙情的で深みを帯びた歌声、広がりあるストリングスと印象的なフルートが重なり、爽やかさと情緒を併せ持つドラマチックな1曲へと昇華されたもの。上京者ならではの葛藤を描きながらも、世代を問わず共感を呼ぶような内容となっている。

楽曲のテーマには、“痛みを抱えながらも、それを翼として新たな空へと飛び立つ”というメッセージが込められており、そこから監督の篠原がインスパイアしたこの作品は、“過去の自分を赦し、今の自分として再び飛び立つ物語”として表現。キャストとして、同じく島根出身の19歳シンガーソングライター AIKI KAWATSUを迎え、同世代アーティストとクリエイターによって島根県内にて制作され、思い入れの強い作品に仕上がっている。

表向きには“2人の物語”として描かれながらも、その本質はひとりの人間“こはる”の心の内側、“過去の自分と今の自分の対話”であるところにフィーチャーしながら、神話の舞台としても有名なスポット『稲佐の浜』から、島根県指定天然記念物でもある『金言寺の大イチョウ』を撮影地に加え、美しく儚く、暖かな作品に。現代を生きる誰もが胸に秘めた“再び歩き出す勇気”をくれる楽曲となっており、こはるの故郷を背負った代表作となっている。

＜こはる コメント＞

人はどんなに些細な出来事も、心に刻み続けています。今の自分は、過去の自分が積み上げてきた証そのもの。だから、あの日の痛みも弱さも、拒むのではなく受け入れてあげてほしいです。進む強さはいつだって自分の中にある弱さから生まれていくと私は思います。

そして、この歩みの先で出会えた撮影チームは、私をあたたかく包んでくれました。どこか報われたような気持ちにさせてくれました。私たちのエネルギーを込めたこの作品が、ひとりでも多くの方に届きますように。

＜篠原湊翔（MINATO） コメント＞

最初にこはるさんのライブで「渡り鳥」を聞いた時、これまで感じたことのない高揚感とどこか落ち着く感覚になったことを今でも鮮明に覚えています。

「渡り鳥」は、こはるさん自身の“過去と現在の対話”をテーマに制作して欲しいと言うご依頼のもと、企画を考えました。物語の核である「過去の自分を赦し、再び飛び立つ」という想いを映像で表現するため、現実ではなく“心の中の景色”を描くことを大切にしています。記憶を辿る時見える景色は、ハッキリせず、ぼんやりと見えるものだと思います。その感覚を感じながら「心の中」や「記憶」の表現をフィルムライクでぼんやりとした質感に仕上げました。この映像が、誰かの新しい一歩につながれば嬉しいです。

＜AIKI KAWATSU コメント＞

こはるから出演のお誘いをもらったとき胸の奥が一気にざわつきました。迷いなんてひとつもなくて、「この世界に飛び込みたい」と心が自然と前へ動きました。曲のタイトル、メロディ、世界観、歌詞に触れるたびに、僕の過去や想いと重なる部分が見えてきて気づけば曲に強く惹き込まれていました。こはるが乗り越えてきた経験や、抱えながら前に進んできた強さがこの曲にしっかり息づいていて、その“光”を自分の身体で表現したい、と強く感じました。この曲は、音と映像が重なり合いながら、過去から未来へ進んでいく“希望の物語”です。風景のやわらかな光、こはるとの掛け合い、そのすべてが曲の想いをさらに明るく照らしてくれています。

このMVを通して、この曲が持つ前へ進む力や、そっと背中を押してくれる温度が、あなたの心にも届いたらそれは確かな力になると信じています。

（文＝リアルサウンド編集部）