「これはなんのポーズなんでしょうか」中川翔子、息子の姿に笑い止まらず「天上天下唯我独尊に近い」
タレントの中川翔子さんは12月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいらしい息子の写真を公開しました。
【写真】中川翔子が“ずっと笑ってる”息子のポーズ
同ポストには「お釈迦様が生まれた直後にとったという天上天下唯我独尊に近い」「神！？（笑）」「お釈迦様やんけ！！！」「サタデーナイトフィーバー」「スタン・ハンセン！」「シェーのポーズに見えましたw」「ラオウのポーズですねきっと」「長崎の平和祈念像」など、画像を添えたコメントが多数寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子が“ずっと笑ってる”息子のポーズ
「サタデーナイトフィーバー」中川さんは「弟のポーズがおもしろくて夜勤ずっと笑ってる これはなんのポーズなんでしょうか」とつづり、1枚の写真を投稿。息子が右手を上げ、人差し指を立てています。左手を下に向けているのも相まって、何かの決めポーズのようです。シュールで面白く、とてもかわいらしいです。
「夜明けのお坊さま」4日には「夜明けのお坊さま OK」と添え、指で丸を作っているように見える息子の姿を公開していた中川さん。ファンからは「さすがお母さん。赤ちゃんの小さな動きも見逃さない素晴らしいですね」「丸がきちんと出来てないから疑問形かな？でも可愛い」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)