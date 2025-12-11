【あす12日（金）全国天気】

○ポイント

・冬型強まる

・強烈寒気が北日本へ

・気温は大幅ダウン

・北日本は大雪、吹雪に警戒

・晴れる太平洋側も北風が強い

・火の元に要注意

あす12日（金）は、低気圧や前線が東へ抜け、西高東低の冬型の気圧配置が強まるでしょう。北日本には、今季一番の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、北日本は、日本海側を中心に吹雪となり、山沿いでは大雪となるでしょう。予想される雪の量は、あす夕方までに、山沿いを中心に、多い所で、東北70センチ、北海道50センチなどとなっています。また最大瞬間風速は25メートルから30メートルとなっていて、大雪や吹雪による交通障害などに、注意、警戒が必要です。一方、きょう暖かくなった関東など太平洋側でも、強い北風が吹き、一気に気温が下がるでしょう。東日本や北日本を中心に、真冬の寒さの所が多くなりそうです。太平洋側では空気のカラカラ状態が続き、風も強いため、引き続き、火の元には十分な注意が必要です。

あす12日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 −7℃（−5 真冬）

青森 −4℃（−3 真冬）

仙台 0℃（±0 12月下旬）

新潟 0℃（−1 真冬）

東京都心 4℃（−1 平年並み）

名古屋 4℃（±0 平年並み）

大阪 6℃（±0 12月上旬）

広島 7℃（＋1 11月下旬）

高知 8℃（＋2 11月下旬）

福岡 9℃（＋1 11月下旬）

あす12日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 −4℃（−6 真冬）

青森 −1℃（−7 真冬）

仙台 4℃（−10 真冬）

新潟 4℃（−10 真冬）

東京都心 10℃（−5 1月上旬）

名古屋 9℃（−5 真冬）

大阪 10℃（−6 1月上旬）

広島 11℃（−4 12月下旬）

高知 14℃（−5 平年並み）

福岡 13℃（−3 平年並み）

【週末は荒天警戒、来週後半は季節外れの暖かさに？】

週末は低気圧が発達しながら通過するため、太平洋側でも久しぶりに雨が降り、低気圧に近い北日本では大荒れとなるおそれがあります。暴風や猛吹雪、大雪、高波などに、注意、警戒が必要です。また週明けは師走らしい寒さとなりますが、その後は、暖かな空気が優勢となり、気温が上がるでしょう。来週後半には、関東以西で15℃以上まで上がり、西日本は20℃位まで上がる所があるかもしれません。