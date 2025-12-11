◇2025Jリーグアウォーズ（11日、横浜アリーナ）

今季のJ1で活躍したベストイレブンが発表されました。9シーズンぶりの優勝を飾った鹿島アントラーズからは、GK早川友基選手、DF植田直通選手、FWレオ セアラ選手の3人。2位柏レイソルからはDF古賀太陽選手、MF小泉佳穂選手。3位京都サンガF.C.からはFWラファエル エリアス選手、4位サンフレッチェ広島からはDF荒木隼人選手、MF田中聡選手。6位FC町田ゼルビアからはFW相馬勇紀選手、8位川崎フロンターレからFW伊藤達哉選手。16位名古屋グランパスからはMF稲垣祥選手が受賞しました。

今季のベストイレブンは、7クラブから選出。稲垣選手（名古屋）を除く10人が初受賞となりました。

▽2025Jリーグ ベストイレブン受賞者【GK】早川友基（鹿島）【DF】植田直通（鹿島）古賀太陽（柏）荒木隼人（広島）【MF】小泉佳穂（柏）稲垣祥（名古屋）田中聡（広島）【FW】レオ セアラ（鹿島）相馬勇紀（町田）伊藤達哉（川崎F）ラファエル エリアス（京都）