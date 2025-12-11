元モー娘。工藤遥、新事務所を発表 アー写公開に反響「髪切ってるのほんと〜に似合ってる」「ボブだあ」
俳優の工藤遥（26）が11日、自身のSNSを通じ、新事務所に所属したことを発表した。
【写真】「髪型かわいい」「ボブだあ」…工藤遥、新アーティスト写真（2025年12月11日）
工藤は「この度、ご縁がありGATEに所属する運びとなりました。より一層気を引き締め、何事にも真摯に向き合っていきたいと思っています。素敵な作品をお届けできるよう、精進して参りますので、引き続き応援よろしくお願い致します」とメッセージをつづり、新アーティスト写真を公開した。
ファンからは「はるちゃん、事務所所属おめでとう」「これからも変わらず応援します」「髪切ってるのほんと〜に似合ってる」「髪型かわいい」「ボブだあ」など、多数のエールが寄せられた。
工藤は1999年10月27日生まれ、埼玉県出身。元モーニング娘のメンバー。グループ卒業後、『快盗戦隊ルパンレンジャーVS驚察戦隊パトレンジャー』早見初美花（ルパンイエロー）役で注目を集め、俳優として活躍。
2020年には映画『のぼる小寺さん』で映画初主演を飾り、その後、MBS『ロマンス暴風域』、日本テレビ『若草物語』、TBS『御上先生』、NHK『3000万』、映画『この夏の星を見る』など多彩な作品に出演が続く。
GATEも公式サイトで「この度、2025年12月11日より、俳優 工藤遥 が弊社所属となりましたことをご報告いたします。今後とも、応援のほど何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。
GATEには、ベッキー、ハリセンボン、友田オレ、森カンナ、宍戸開らが所属している。
