»Ò¤É¤â¤ò½±¤¦¤ï¤¤¤»¤Ä¶µ»Õ¤Ïµ÷Î¥´¶¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¸½Ìò¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬Àâ¤¯Ž¢¥ä¥Ð¤¤ÀèÀ¸Ž£¤Î¸«È´¤Êý
¢£ÀÈÈºá¤ËÁö¤ë¡Ö´í¤Ê¤¤¶µ»Õ¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï
¸½Ìò¤Î¶µ»Õ¤¿¤Á7¿Í¤¬¼«¤é¤Î¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ë¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç½÷»ù¤¿¤Á¤òÅð»£¤·¡¢¤½¤Î²èÁü¤òLINE¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯³Ð¤·ÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ï¡¢À¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï·¼È¯Åª¤Ê¸¦½¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬ÉÔ¾Í»ö¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢Ï¢Æü¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃÂê¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢ÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¿µÔÂÔÈï³²¼Ô¤Ø¤Î¼£ÎÅ·Ð¸³¤«¤é¡¢ÀÈÈºá¤¬µ¯¤¤¿ÇØ·Ê¤ä´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î»öÎã¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛÃø¡Ø¥ë¥Ý¡¡µÔÂÔ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ò»²¾È¡Ë¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶µ»Õ¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²Ã³²Â¦¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¡¢É®¼Ô¤Ï¾®¤µ¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶µ»Õ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÊý¡¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Çµ©¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¡È´í¤Ê¤¤¶µ»Õ¡É¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡È´í¤Ê¤¤¶µ»Õ¡É¤ò¸«È´¤¯¤Î¤ËÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÎã¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂÐ¿Íµ÷Î¥¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯°ø»Ò
¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¶µ»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¼ïÎà¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¤¤¤ÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹¥É¾¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦°É¾¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤Î¾ðÊó¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤ÆËÜ¼ÁÅª¤ÊÌäÂê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢
¡ÖÂÐ¿Íµ÷Î¥¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡×
¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÀÈï³²¡¦²Ã³²¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Î×¾²·Ð¸³¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï°ì´Ó¤·¤¿¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Ç¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
ÂÐ¿Íµ÷Î¥¤òÊ¿¤¿¤¯¸À¤¦¤È¡ÖÇ¯ÎðÁê±þ¤Î¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤ËÊú¤¤Ä¤¯¤Î¤Ï²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤¬¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤ä¤¿¤é¤È¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ßÂÖÅÙ¤¬²£ÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¡¢ÂÐ¿Íµ÷Î¥¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢À®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤½¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤òÉ³²ò¤¯¤È¡¢¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¢Æüº¢¤«¤é»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ²£ÊÁ¤«¡½¡½¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¤¤º¤ì¤«¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆó¶Ë²½¤·¤¿´Ø·¸¼ÔÃÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤Ï¡¢ÂÐ¿Íµ÷Î¥¤ÎÉ½¤ìÊý¤¬¶ËÃ¼¤Ê·Á¼°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï·Ð¸³¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë²£ÊÁ¤Ê¤Î¤¬¤Ê¤¼¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤Þ¤Àµ¿Ìä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¸å¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¿Íµ÷Î¥¤ÎÉ½¤ìÊý¤Î¶ËÃ¼¤Ê·Á¼°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤òÎã¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½÷»ù¤Î¥È¥¤¥ì¤ò¡Ö¸«¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿ÃËÀ¶µ»Õ
¡»Ò¤É¤â¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤¥¿¥¤¥×
¾®³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¤Þ¤ÀÍÄ¤¤¤Î¤Ë¾è¤¸¤¿²áÅÙ¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÖÊÑ¡×¤À¤È¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤ÎÃÎ¤ëÎã¤Ç¤Ï¡¢½÷»ù¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¸«¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿ÃËÀ¶µ»Õ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½÷»ù¤Ï¸å¤ËÉ®¼Ô¤Î¤â¤È¤ØÁêÃÌ¤·¤Ë¤¤Æ¡¢¤³¤Î²áµî¤ÎÈï³²¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤³¤«ÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÇÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿ÈÂÎÅªµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤µ¤Ï¿´ÍýÅª¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤ÎÃæ¤ËÆÃÄê¤Î¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸ÀÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶µ»Õ¤È»Ò¤É¤â¤ÎÀþ°ú¤¤¬¼å¤¤¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¿Í¤ò¸«¤ë»ëÅÀ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤ÀèÀ¸¡×¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤Îµ¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¯¶µ»Õ
¢»Ò¤É¤â¤Ë²£ÊÁ¤Ê¥¿¥¤¥×
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¶µ»Õ¤È»Ò¤É¤â¤ÎÀþ°ú¤¤ÏÈæ³ÓÅª¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤ÈÂÐÅù¤Ë¼çÄ¥¤·¤¢¤Ã¤ÆÍÏ¤±¹þ¤á¤Ê¤¤È¿Æ°¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÖÅÙ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤âÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤ÏÍ§¿Í´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯²¼¤ÇÊªÀÅ¤«¤ÊÁê¼ê¤ò¹¥¤à¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢½¾¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬¶µ»Õ¤È¤¤¤¦Ç¯Ä¹¼Ô¤Ê¤Î¤Ç½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ö¸þ¤³¤¦¤â¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤âÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¤ëÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÀ¸ÅÌ¤È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¼¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤ä¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤é¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡ÖÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¡¢Éô³èÆ°¤ÇÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç²È¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¸À¤¤Æ±¾è¤µ¤»¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸ÅÌÂ¦¤Ë¤ÏÎø°¦´¶¾ð¤Ê¤ÉÈù¿Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤Þ¤È¤â¤Ê¶µ»Õ¤ÏÂÐ¿Íµ÷Î¥¤ÎÊÐ¤ê¤ò¼«³Ð¤·¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë
ÍÄÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤òÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾®»ùÀ°¦¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö°¦¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÙÇÛÍß¤À¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâ¼Â¤ÏÂÐ¿Íµ÷Î¥¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢½¾¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤ò¸À¤¦¤È¡¢½¾¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÅö¿Í¤ÎÃæ¤ÇÎø°¦´¶¾ð¤ËÈ¯Å¸¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï»Ò¤É¤âÁê¼ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À®¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÈÈºá¤Î²Ã³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤ÊÁê¼ê¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤·¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¢¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ìÃ¯¤·¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¶µ»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Âç¿Í¤è¤ê¤Ï»Ò¤É¤âÁê¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¯¤Æ³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤¦¤¬¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½÷»ù¡¦½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡¢½÷À¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃË»ù¡¦ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤È¤Î¤Û¤¦¤¬µ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼«À©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ÊÂÐ¿Íµ÷Î¥¤ÎÊÐ¤ê¤¬¶ËÃ¼¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿´¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤ò»Ø¤¹¡Ö¼«¸ÊµÒ´Ñ»ë¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂÐ¿Íµ÷Î¥¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¶µ»Õ¤òÊÝ¸î¼Ô¤Ï¤É¤¦¸«È´¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¿¤¯¤Î¶µ»Õ¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¢¤¨¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤âÁêÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î»Ò¤É¤â¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤··«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤½¤ì¤Ë¶µ»Õ¤ÎÂ¦¤¬µ¤¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¤¤Å¤¯ÎÏ¤ò¤â¤¦¾¯¤·ÀìÌçÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡Ö¼«¸ÊµÒ´Ñ»ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¸ÊµÒ´Ñ»ë¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê»Ò¤Ë¤À¤±ìÝÕþ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤ÆÇº¤ß¡¢ÀÕ¤á¤ëÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤³¤«¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÍÄ¤µ¤äÌ¤½Ï¤µ¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï´¶¤¸¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿´¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶µ»Õ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¸ÊµÒ´Ñ»ë¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼«¤é¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤«¤é¤Î¡ÖÀèÀ¸¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ë¤â¥Ò¥ó¥È¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç»ö¤ÊÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÈÝ¤«¤òÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¤«¤é´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÄ¾¤Ë¶µ»Õ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤Ë¤â¥Ò¥ó¥È¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ø¶È»²´Ñ¤äÌÌÃÌ¡¢±¿Æ°²ñ¤Ê¤É¤Î¹Ô»ö¤Ç¤Î¶µ»Õ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤é¤ÎÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¡¢
¡¦¤¹¤°ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡¦¤è¤¯²¼¥Í¥¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¸Ä¿ÍÅª¤ÊÀÜÅÀ¤ò»Ò¤É¤â¤È»ý¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¼ê¤ò¿¨¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¼«Á³¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«
¿ÆÌÜÀþ¤«¤é¶µ»Õ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢
¡¦¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¼ÂÇ¯Îð¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍÄ¤¯¤Ê¤¤¤«
¡¦¹»Æâ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡Ê¶µ°÷¤ÎÃæ¤Ç¸ÉÎ©µ¤Ì£¡Ë
¤Ê¤É¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¼«¸ÊµÒ´Ñ»ë¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¾å½Ò¤Î¡¢¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤¤Ë¡ÖËâ¤¬º¹¤·¤Æ¡×°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤À¤±»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶µ»Õ¤Î¤³¤È¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬ËÜ¹Æ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤À¤±¤¬ÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¶µ»Õ¤Ë¿´ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒËÜ¹Æ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¢¸¶ Î¼ÂÀ¡Ê¤¦¤¨¤Ï¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë
¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¼®¸«¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡Ë½êÄ¹¡£ÂçÆâÉÂ±¡¡ÊÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¦Àº¿À²Ê¡Ë¤ËÆþ¿¦¤·¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ä°ÍÂ¸¾É¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤äÊ¡»ã»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ç¸øÅª»ö¶È¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔ¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌçÎÎ°è¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ¤ä²ÈÂ²ÌäÂê¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤ËÂè18²ó¡¦³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊäºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥ë¥Ý¡¡µÔÂÔ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î ¿¢¸¶ Î¼ÂÀ¡Ë