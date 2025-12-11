timelesz松島聡、ピンクベージュヘアで印象ガラリ「似合いすぎ」「言葉失うくらいかっこいい」と反響殺到
【モデルプレス＝2025/12/11】timelesz（タイムレス）の松島聡が12月10日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露した。
【写真】timeleszメンバー「爆イケ」新ヘアにイメチェン
timeleszは10日、フジテレビ系「2025 FNS歌謡祭」第2夜（18時30分〜21時54分）に生出演。松島は「イメチェン初公開の場でした。ミルクティーピンクベージュなんだよ〜」とつづり、オフショットを公開した。全身黒の衣装に身を包み、暗い髪色からミルクティーピンクベージュにチェンジした新しいヘアスタイルでの姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「髪型も髪色も似合いすぎ」「言葉失うくらいかっこいい」「爆イケ」「ビジュ最高」「オーラすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
