熱愛説も話題のBTS・JUNG KOOK、「シャネル フレグランス＆ビューティ」の新グローバルアンバサダーに

熱愛説が大きな話題となっているBTSのJUNG KOOKが、シャネルのフレグランス＆ビューティの新たなグローバルアンバサダーに抜擢された。

【画像】JUNG KOOKに熱愛説、“3つの根拠”とは？

シャネルは12月11日、公式アカウントを通じて「JUNG KOOKをフレグランス＆ビューティのグローバルアンバサダーとして迎える」と発表した。

また、「JUNG KOOKはシャネルが追求する価値と本質を完璧に体現する人物であり、新しい世代にインスピレーションを伝える彼の情熱と独創的な芸術性は、ブランドと深く共鳴している。これから展開されるコラボレーションが非常に楽しみだ」と述べた。

同時に公開されたモノクロ写真で、JUNG KOOKは黒のTシャツを着用し、優れたルックスを見せた。

（写真＝シャネルSNS）JUNG KOOK

グローバルアンバサダーとして加わったJUNG KOOKは、「シャネルビューティと共に活動できることを本当にうれしく思う。シャネルは固有のアイコニックな価値を尊重しながらも、絶えず新しさを生み出していく先駆的なブランドだと考えている。僕自身も独自のカラーを保ちつつ、新しい挑戦を続けるアーティストとして、シャネルとのコラボはより特別に感じられる」と感想を述べた。

最近、JUNG KOOKはガールズグループaespa（エスパ）のウィンターとの熱愛説が浮上し、沈黙を守っていることで一部ファンから反発も出ているものの、大手ブランドのグローバルアンバサダーへの起用により、その健在ぶりを示した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。