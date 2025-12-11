かつて年間「70万食以上」を販売した人気ラーメンが復活　今回「チャーシュー」がアップグレードして帰ってきた

ラーメンチェーン「京都北白川ラーメン魁力屋」が、過去に人気を集めた「京都漆黒醤油ラーメン」を期間限定で復活販売する。販売開始は2025年12月17日（水）。※文中価格は全て税込

2005年6月に京都の北白川で誕生した「京都北白川 ラーメン魁力屋」。現在、全国で171店舗（2025年12月9日現在）を展開。郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もあるため、老若男女問わず、幅広い層の来店客が訪れる人気のラーメンチェーン。

今回復活する「京都漆黒醤油ラーメン」は、過去に来店客から高い評価を集め、年間70万食以上を販売した人気商品。コク深い漆黒醤油スープとシャキシャキのもやしが絶妙にマッチした一杯で、今回はチャーシューもアップグレード。じっくり炊き込み、とろりと仕上げた大判豚バラチャーシューは、口に入れるとほろりとほどける柔らかさが特徴で、漆黒スープとの相性も良いという。

販売は2025年12月17日(水)から

〈商品概要〉

【京都漆黒醤油ラーメン】

・販売価格

（並）990円 、（大）1,144円

(肉増し)1,232円、(肉増し・大)1,386円

・販売店舗

全店舗 ※大宮桜木町店、ららぽーと堺店、イオンモール和歌山店、イオンモール福岡店、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店を除く

・販売期間

2025年12月17日(水)〜なくなり次第終了

※店舗の販売状況により異なる

【アレルギー物質（主要８品目中）：小麦・卵を含む／コンタミネーションの可能性：なし】