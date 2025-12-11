MONSTA X、アメリカ最大級の年末フェスに出撃！デビュー10周年の貫禄で全米を熱狂の渦に

ボーイズグループMONSTA Xが、アメリカ最大級の年末音楽フェスに参加する。

【写真】ジュホン、BTSメンバーと笑顔で敬礼ポーズ

MONSTA Xは12月12日（現地時間）、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンを皮切りに、15日にフィラデルフィアのウェルズ・ファーゴ・センター、16日にワシントンD.C.のキャピタル・ワン・アリーナ、20日にマイアミのカセヤ・センターで開催される音楽フェスツアー「2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour」（以下「Jingle Ball Tour」）へ出演する。

MONSTA Xは、先日行われた音楽授賞式「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025（AAA）」で「AAA Best Artist」と「AAA History of K-POP」の2冠を獲得し、デビュー10年目の貫禄を改めて証明した。この勢いのまま、アメリカ本土で再び熱狂を巻き起こす。

（画像＝iHeartRadio）

「Jingle Ball Tour」は、アメリカ最大のメディアグループ・iHeartRadioが毎年年末に全米の主要都市を巡って開催する大型フェスで、これまで世界的に人気のアーティストたちが多数出演してきた。今年のニューヨーク公演には、エド・シーラン、ルネ・ラップ、コナン・グレイ、アレックス・ウォーレンなど豪華アーティストが名を連ねている。今回、MONSTA Xは通算4度目の「Jingle Ball Tour」出演となる。熱い年末を予告した彼らのステージの見どころを紹介する。

デビュー10周年を迎えた“K-POP代表”の底力

MONSTA Xは「Jingle Ball Tour」で、“K-POPを代表するグループ”にふさわしい余裕と貫禄を余すところなく発揮する見込みだ。2018年にK-POPグループとして初めて「Jingle Ball Tour」に参加して以来、2019年、2021年に続き、今年で通算4回目の出演となる。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

今年デビュー10周年を迎えた彼らは、ベテラングループならではの圧倒的なステージ掌握力で観客を魅了すると期待されている。圧巻のライブ力と強烈なパフォーマンスで存在感を確立してきた彼らは、今年のステージでも世界中のファンに忘れられない瞬間を届け、さらに強い絆を築くことになるだろう。

米デジタルシングル『baby blue』のステージ初公開

ツアー最大の見どころは、米デジタルシングル『baby blue』の初披露ステージだ。MONSTA Xは、11月のリリース直後に米Forbesや英NMEなどの海外主要メディアから大きな注目を集めた『baby blue』のライブパフォーマンスを、今回のツアーで初めて公開する。

このステージでは、これまでグループの代名詞だった力強くパワフルなパフォーマンスとは異なり、繊細でエモーショナルな雰囲気をまとった“新たな魅力”を見せる予定だ。年末のムードをより一層盛り上げる彼らのギャップに、期待が高まっている。

米主要都市を席巻…グローバル影響力を再証明

MONSTA Xは今回のツアーを通して、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントンD.C.、マイアミと、アメリカ東部の主要都市を席巻し、唯一無二の存在感を見せつける。これまで世界各地で着実に活動を続け、強固なグローバルファンダムを築いてきた彼らは、今回のツアーで圧倒的なグローバルパワーを再び証明するだろう。

さらに、来年1月30日〜2月1日にソウル・KSPO DOMEで開催される新ワールドツアー「THE X:NEXUS」を控えていることから、今回のツアーはその熱気を先取りする“起爆剤”としての意味合いも大きい。

MONSTA Xは9月にリリースしたミニアルバム『THE X』で、米ビルボード「Billboard 200」31位を記録し、韓国アルバムとして同チャートに初めてランクインするという快挙を達成した。さらに、「World Albums」「Independent Albums」「Top Album Sales」「Top Current Album Sales」「Billboard Artist 100」など複数チャートにランクインし、揺るぎないグローバル影響力を証明した。

このように、世界的な注目の中で「Jingle Ball Tour」に参加するMONSTA Xは、一層高まった熱量でアメリカ各地のステージを盛り上げることが期待されている。

（記事提供＝OSEN）