◆第７７回朝日杯フューチャリティＳ（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１２月１１日、栗東トレセン

無傷の３連勝を狙うアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）がＣＷコースでの３頭併せで負荷をかけ、勢いを感じさせる動きをみせた。

最内から中ラヴェニュー（２歳１勝クラス）、外ジョーカー（２歳未勝利）を１０馬身以上追走。フットワークは力強く、ラヴェニューには半馬身届かなかったが、ジョーカーには１馬身先着した。「順調です。スピードとパワーがあるし、基本的に能力の高い馬だと思います」とデビューから手綱を執り続ける坂井瑠星騎手は手応えを深めた。

デビュー直後から、目標として掲げていた一戦。友道調教師は自身の持つ現役最多勝記録を塗り替える４勝目を狙う。「ジョッキーは前回より跳びが大きくなったと言ってましたね。前走は行きっぷりもよかったし、マイルから１８００、２０００メートルぐらいの馬じゃないかな」。大一番を知り尽くす厩舎の万全仕上げ。狙った獲物は逃さない。（山本 武志）