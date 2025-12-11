１１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京・渋谷区が繁華街でのポイ捨てを減らすため、１０日に「きれいなまち渋谷みんなでつくる条例」を可決。コンビニエンスストアやテイクアウトを伴う店や自動販売機の設置者などに、ごみ箱の設置を義務付け、設置しなかった場合は５万円以下の罰則を科し、ポイ捨てした人に対しても２０００円を科すことを決めたことを報じた。

来年４月に施行、過料も６月からスタートする今回の条例について、コメンテーターとして出演したＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「日本は昔は食べ歩きはお行儀悪いっていうことだったんですよ。食べ歩いたり、外で食べたものをどこかに捨てるっていうことは、やりたくてもそういう文化がないからって時代が長かったんだけど、今はテイクアウトとか持ち帰りとか食べ歩きって文化が出てきたんで、それに町の美化とか、ごみ箱をどうするんだってのがついていけてないってのがある」と、まず指摘。

「昔はちょっと持っていきますって新聞紙にくるんだりとかあったけど、今はプラスチックの容器とか缶とかになってくると、ポイと捨てたりするところもないし、捨てられるといつまでも残ってる。そういう文化が変わってきたというのが総合的にあるのかなって」と続けると「テイクアウト文化をやっているお店が一番、ごみ箱（設置）が少ないのかな？ コンビニとかファーストフードは結構やってるけど、テイクアウトのお店がまだ半分。一番、ごみを生み出してるのがテイクアウト系じゃないかと。コンビニは買っても外で食べる人がいても、ウチに持って帰る人がいるわけだから。テイクアウトのお店もちゃんと責任取って下さいよというのは若干分かる気がする」とコメント。

「ごみ箱が少ないというのも分かるんだけど、日本はもっと昔、ごみ箱があったのをテロ対策だとか爆弾を仕掛けられたらいけないっていうので減らしちゃったのもあるんで、ごみ箱をどうするか問題はある」と続けていた。