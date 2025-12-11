ことしの様々な山形県内ニュースを振り返るシリーズ「やまがた2025」です。3回目は参議院選挙での自民党への逆風や参政党の躍進、16年ぶりの副知事2人制復活など様々な変化が生まれた「政治と選挙」にスポットを当てます。



吉村知事「誰もが住みやすい安全安心な山形県を実現し、わくわく感のある未来を作っていきたい」



ことしの政治決戦の幕開けとなった県知事選挙。





自民党県連 森谷仙一郎幹事長（当時）「今回は自民党会派も吉村さんを応援しよう支援しようというように決めた」前回の選挙で対立候補を擁立した自民党は対抗馬擁立を断念。現職の吉村美栄子さんの支援に回る異例の対応を取ります。自民党と吉村知事の“接近”は、夏の参院選を見越した動きとの見方もささやかれました。そして、吉村さんが女性知事としては全国初となる5回目の当選を果たしました。吉村知事「多選批判という声と安定はいいものだという声もある。両方とも真摯に受け止めてできる限りいろいろな活動をしていきたい」吉村知事「政府や関係機関と連携して取り組む必要のある重要事業も数多くなってきた。副知事を2人体制にし、知事を補佐する体制を強化する必要があると考えていた」副知事2人制の廃止を公約に掲げ2009年に初当選した吉村知事。就任以降、副知事の1人体制を続けてきました。こうした中、自民党県連が必要性を訴えてきた「副知事2人制の復活」に方針転換しました。そして、7月、16年ぶりに副知事2人制が復活しました。吉村知事「ご可決いただいて安堵している」自民党 森谷仙一郎県議「いま県政が抱える課題一緒になって解決していきたい」■7月7日2人目の副知事には、元国土交通省大臣官房参事官の折原英人さんが就任しました。芳賀道也候補「夢と希望のある山形に向かってズームイン！みんなで頑張りましょう」大内理加候補「私は5年間仕事がしたくてもできない歯がゆさと悔しさを感じてきた。必ず皆さんの役に立ちます」7月に行われた参院選。現職と新人あわせて5人の争いとなりました。注目されたのは国民民主党など非自民系の2党1団体が支援する現職の芳賀道也さんと、「三度目の正直」を掲げる自民党の新人大内理加さんの対決。小泉進次郎農林水産大臣（当時）「大内さん、勝ちましょうありがとうございます」「勝つぞ！勝つぞ！勝つぞ！」自民党は知名度の高い政治家を次々に投入し悲願の議席奪還を目指しました。参政党「1、2、参政党！」一方、この選挙で躍進を見せたのが参政党です。県選挙区にも新人を擁立。神谷宗幣代表が応援に駆けつけると大勢の観衆が詰めかけました。参政党 神谷宗幣代表「我々が政府にぶつけたいのは日本人ファーストでやってくれということ」開票の結果、現職の芳賀さんが圧勝し再選を果たしました。大内理加さん「ご期待に応えることができず本当に申し訳ございませんでした」自民党県連 遠藤利明会長（当時）「全体の反応が急に鈍くなってきて、手を振ってくれる人も少ないし、今まで大丈夫だった人も言葉を濁したり、訳わからないというか今まで想定できないような選挙戦になってしまった」自民党は参院選県選挙区で4連敗。自民党への逆風の強さが現れました。ことしは鶴岡・村山・庄内・真室川の4つの市と町でトップを決める選挙が行われました。鶴岡市では新人が現職を破り初当選。市民は市政の「転換」を選択しました。高市早苗総理大臣「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」10月・日本初となる女性総理が誕生。県2区選出の衆議院議員・鈴木憲和さんが農林水産大臣に抜擢されました。鈴木憲和農林水産大臣「地元で応援してくれた皆さんの期待に応えられるように取り組んでいきたい」高市内閣発足からおよそ2か月。高い支持率を維持する中、早期の衆議院解散・総選挙の可能性も取りざたされています。鈴木憲和衆議院議員「衆議院はいつも常在戦場であるのでそういうつもりで私たちはいつもいる」次期衆院選を巡ってはすでに立憲民主・国民民主などが県3区に新人候補を擁立。次の大型政治決戦に向けた戦いは始まっています。