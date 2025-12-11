「2025 小学館DIMEトレンド大賞」発表・贈賞式に、横浜流星さん、永野さん、永尾柚乃さん、＆TEAMからFUMAさん、NICHOLASさん、EJさん、YUMAさん、HARUAさん、TAKIさん、MAKIさんが登壇しました。



【写真を見る】【 永野 】永尾柚乃ちゃんと全力ラッセン披露「今後ショッピングモール行けたら」2人での営業に夢膨らませる





【ベストキャラクター賞】を受賞した柚乃さんは、“すごくすごく嬉しくて、ワクワクドキドキでワクドキ。もう感謝でいっぱいですね”と、喜びいっぱいの笑顔。同じく【ベストキャラクター賞】を受賞した永野さんも“私も、もうありがたくてね。ワクワクドキドキ、ワクドキです”と、柚乃さんに負けない無邪気な笑顔を見せつつ“今日のために白髪も染めてきました。気合バッチリ”と、年齢を感じさせるコメントも残していました。









MCから今年ハマったものを聞かれた柚乃さんは“妖怪の大好き欲は止まりませんね”と、かねてより好きだと話している「妖怪」に言及。“べとべとさんっていう妖怪が大好きです。丸くて、口と足だけの妖怪。何もベトベトしてません。例えば、私が夜道を歩いていたりすると後ろからついてくる妖怪です”と、ユーモラスな妖怪を紹介してくれました。









同じくハマっているものを聞かれた永野さんが、“小学館です。忖度じゃないですよ。あと、マスコミが好きです”と、全力で媚びると、会場は笑いの渦に。永野さんは、“ヤフコメも好きです。来年は見るだけじゃなくて、僕も登録してヤフコメに。意外と裏アカがないので裏アカを作りたい”と、斜め上の来年の目標も発表。「裏アカでどんなことをチェックする？」とMCに聞かれると“陰謀論ですね”と答え、さらなる笑いを誘っていました。







また、イベントでは、柚乃さんからの“永野&永尾でご縁を感じまして、ラッセンをやりたい”という提案により、なんと2人で永野さんの持ちネタを披露。全力でやりきった柚乃さんは“もうなんか、永野さんに感謝してます”と目を輝かせました、









すると永野さんも“2人で今後、（営業で）ショッピングモールとか行けたら”と、爽やかな笑顔。MCから“ぜひ（2人で）お買い物も”と相槌が入ると、永野さんは“それ誘拐になるんで、私。幼女連れまわし男じゃあ、小学館さんにも迷惑がかかるんでね。マスコミの皆さん、ぼく幼女興味ないんでお願いします”と、誘拐に誤解される可能性に怯えて会場を笑わせました。

イベント後の囲み取材では、「永野さんに似ている妖怪」を聞かれた柚乃さん。“座敷わらしですかね。おかっぱで、ラッセンで笑わせてくれる”と、笑顔で答えていました。

そのほか【話題の人物賞】は横浜流星さん、【ベストアーティスト賞】には&TEAMが選出。大賞には、映画「国宝」製作委員会の『国宝』が選ばれました。

【担当：芸能情報ステーション】