PGブラリラックスから新色ブラック登場♡快適さと美シルエットを叶える人気ブラに注目

バストアップ専門店p-Grandiが展開する「PGブラリラックス」に、待望の新色ブラックが登場しました。2025年12月10日（水）16:00より発売され、日中から就寝時まで24時間寄り添うノンワイヤーブラとして人気を集めています。締め付け感のないラクな着け心地と自然な丸みをキープする設計で、幅広い世代から支持されるアイテム♡今回は新色の魅力に加え、サイズ展開やお得なキャンペーン情報もまとめてご紹介します。

新色ブラックが新登場

「PGブラリラックス」に、新たにブラックが仲間入りしました。シンプルで上品な印象を与える定番カラーは、洋服との相性も抜群。

外出時はもちろん、おうち時間や就寝時にも使いやすく、ライフスタイル全体を心地よくサポートします。

ノンワイヤーながら美しい形を保つ設計はそのままに、引き締め効果を感じられるカラーで気分もアップ♪

「特上脇肉キャッチャー」の新色モカ登場！新たな着け心地を体感

PGブラリラックスが選ばれる理由

「PGブラリラックス」は、ワイヤーもホックも使わないストレスフリー設計が特徴。長時間着けていても痛くなりにくく、リラックスした状態で過ごせます。

また、立体ホールド構造により、自然な丸みと高さをキープ。寝姿勢でもバストが流れにくく、美しいラインをサポートします。

さらに、通気性に配慮した素材を使用しているため、ムレにくく季節を問わず快適に着用できるのも魅力。オフィスや運動、家事など、どんなシーンにもマルチに活躍します。

サイズ展開とお得なキャンペーン

PGブラリラックスは、XS～3Lまでの幅広いサイズ展開。カラーは新色ブラックとカーキの2色です。

現在は4枚セット購入で、PGブラ（ノンワイヤー）またはバストクリーム「グラマラス美神」から選べる特典をプレゼント。さらにメラメラモンスター（ダイエットサプリ）2袋も付いてくる豪華な内容です。

PGブラはPGブラリラックスと同サイズでの提供となり、カラーは選択不可となっています。在庫がない場合はグラマラス美神がセットされる仕様です。

新色ブラックで快適な毎日を

シンプルで使いやすいブラックが加わり、より魅力を増した「PGブラリラックス」。24時間快適に着用できるやさしい設計は、忙しい現代女性の味方です。

自然な丸みを引き出すホールド力とストレスフリーな着け心地で、日常をもっと心地よく♡お得なキャンペーンが実施されている今こそ、新色ブラックを取り入れてみてはいかがでしょうか。

快適さと美シルエットを両立した一枚を、この機会にぜひチェックしてみてください。