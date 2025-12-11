第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）のチームエントリーが１０日行われ、オープン参加の関東学生連合を含む２１チームが各１６人の選手名簿を提出した。

３連覇を狙う青学大、全日本大学駅伝優勝の駒大、同２位の中大、出雲全日本大学選抜駅伝２連覇の国学院大を軸に、白熱の優勝争いが繰り広げられそうだ。（西口大地）

青学大は前回２区で新記録の区間３位と快走したエース黒田朝日（４年）ら、前回優勝経験者４人が残る。今季は出雲７位、全日本３位と苦戦が続くが、１１月に１万メートル２７分台を記録した折田壮太（２年）ら新戦力が台頭。前回いずれも区間賞の前４年生が抜けた５、６区も、原晋監督は「前回並みの走りを期待してください」と自信を見せる。

駒大は２位だった前回メンバーのうち９人がエントリー。７区の区間記録を大幅更新した佐藤圭汰、１年時に優勝を経験した山川拓馬と伊藤蒼唯（あおい）、前回１区２位の帰山侑大ら強力な４年生世代が集大成を迎え、藤田敦史監督は「４本柱を中心に、夏場に中間層も底上げされた。自信を持った１０人が登録できれば、総合優勝が見えてくる」と、３年ぶりの頂点を見据える。

国学院大はハーフマラソンで世界ユニバーシティー大会３位の上原琉翔（りゅうと）（４年）など、１時間０〜１分台の自己記録を持つ選手が９人そろう。ルーキー野田顕臣も１１月にＵ２０（２０歳未満）日本最高記録の１時間１分２９秒をマークし、充実の布陣で初優勝を目指す。

中大はエントリーメンバーの１万メートル上位１０人平均タイムが２７分５５秒９８と、圧巻のスピードを誇る。前回箱根で１区区間賞の吉居駿恭（しゅんすけ）（４年）、３区区間賞の本間颯（３年）、今年の出雲１区区間賞の岡田開成（２年）ら各学年に核となる選手が並び、３０年ぶりの総合優勝へ期待が高まる。

前回４位の早大も、今季は出雲２位、全日本５位と好調だ。日本選手権１５００メートル２位の山口智規（とものり）（４年）、全日本８区で日本人歴代最高記録を３０年ぶりに更新した工藤慎作（３年）の両エースを中心に、鈴木琉胤（るい）ら１年生４人がメンバー入りし、往路優勝を狙って勢いに乗る構想を描く。

前回６位の城西大は斎藤将也、ビクター・キムタイの二枚看板を含む４年生８人が名を連ね、さらなる上位進出を狙う。出雲３位の創価大も、今季ハーフで好走連発の山口翔輝（２年）ら豊かな戦力で総合３位以内の目標達成に挑む。

全日本６位の帝京大は、他校のエース級に成長した楠岡由浩（３年）を中心にトップ５をうかがう。前回８位に入った東京国際大は２区区間賞のリチャード・エティーリ（３年）を軸にシード権確保を目指す。前回９位で２０年連続シード権を死守した東洋大、シード圏内に７秒差の１１位だった順大も粒ぞろいで、飛躍の可能性は十分ある。

２９日の区間エントリーを経て、大会は来年１月２、３日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖駐車場入り口までの往復１０区間２１７・１キロのコースで行われる。

有力５校がトークバトル

青学大の原晋監督は恒例の作戦名を「輝け大作戦」と表明。全日本以降の競技会での好調さを強調し、「（大黒柱の）黒田に頼るのでなく、チーム全員が持ち場で輝いて」と口にした。

駒大の藤田敦史監督は５区で実績のある山川の起用法について、「また登るとなると、チームとして成長がない」と別区間を示唆。伊藤に「ゲームチェンジャーの役割を」と期待した。

国学院大の前田康弘監督は「特上はいないが、上にぎりがいっぱい」と層の厚さを表現。４区は辻原輝（３年）に託す一方、山の区間は明言を避けた。

中大の藤原正和監督は前回に続いて溜池一太（４年）の２区投入を明言。５区には「１０年やってきて一番いい選手をそろえられている」と自信を示した。

出雲２位の早大の花田勝彦監督は往路制覇に注力する考えを表明。２区にエース山口智、５区は工藤に託すとし、「前半くらいはエンジで染めたい」と語った。