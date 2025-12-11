¼ºÎø¤·¤¿¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡¢º¸¡Ë¤Ï¥È¥­¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ë²¿¤«¤òÏÃ¤¹(¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤è¤ê(C)NHK)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÎÙ¤Ç¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ë¥È¥­

¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï12Æü¡¢Âè11½µ¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¢¥ª¥¸¥ç¥¦¥µ¥Þ¡£¡×¤ÎÂè55²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¹¾Æ£¥ê¥è(ËÌ¹áÆá)¤ÎÎø¤¬½ª¤Ã¤¿¡£¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Ï²áµî¤òÏÃ¤·¤¿Í¾±¤¤¬È´¤±¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É(¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹)¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£ÍâÄ«¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ë¾¾Ìî¥È¥­(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥è¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¤Î¤ªÎé¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤ªÎé¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÈ¯¤·¤¿¥ê¥è¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥È¥­¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£

¡¡°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÄ«·Þ¤¨¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÎÙ¤Ë¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ë¥È¥­¤È­à¤ª²½¤±­á¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë¥¦¥á(ÌîÆâ¤Þ¤ë)¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥½¥Ò¥½ÏÃ¤ò¤¹¤ë¥È¥­¤È¥¦¥á¡Ä°ìÂÎ²¿¤¬¡©

¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥­¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£

¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤ÎÎÙ¤Ë¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ë¥È¥­(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¡£
¥¦¥á(ÌîÆâ¤Þ¤ë)¤Ï²¿¤ä¤é­à¤ª²½¤±­á¤Î³Ê¹¥¤Ç¡Ä
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤è¤ê(C)NHK
¥Ò¥½¥Ò¥½ÏÃ¤ò¤¹¤ë¥È¥­(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¦±¦)¤È¥¦¥á(ÌîÆâ¤Þ¤ë)
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤è¤ê(C)NHK

¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤­¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤­¤ë¡£