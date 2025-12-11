à¹âÅÙÆñÄ°á¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡ÄNHK¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×½Ð±é21ºÐ½÷Í¥¤Ë¡Ö1Æü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¡×¡ÖÌµÍý¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¿²¤¿¤¤ê¤ÎÀ¸³è¡×
¡¡½÷Í¥¤Îºä¾åÌ¤Í¥¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ëÇ¯Æâ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢ÆñÄ°¤Ë¤è¤ëÌÜâÁ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤º¡¢ÂÎÄ´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤È¤âÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡¢12/14¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¡¢12/21¤Î¸Ä»£¤ò´Þ¤á¡¢ü¥º£Ç¯Ãæ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ßü¥¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ç¯Æâ¤Î³èÆ°Ãæ»ß¤òX¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º¸¼ª¤Ï¹âÅÙÆñÄ°¡¢±¦¼ª¤Ï ÃæÅùÅÙÆñÄ°¤Þ¤ÇÄ°ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÜâÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌô¤ò»°¼ïÎà½èÊý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï²þÁ±¤»¤º¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿²¤¿¤¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂç³Ø¤Î·ÑÂ³¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿´¶¤òÅÇÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö1Æü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¡×¡ÖÌµÍý¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡Öº£¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ž¤¤ª¿ÈÂÎ¤´¼«°¦²¼¤µ¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ºä¾å¤Ï2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×(NHK)¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÂè7ÏÃ¤Ë¡¢¹â¹»À¸Ìò¤Ç½Ð±é¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£