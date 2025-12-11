¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤¹¤®¤ÆÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×Âç¿¹ÆîÊþà¹ë²Úá¶¦±éÇÐÍ¥¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇ¹â¡×¡Ö½Â¤¤¤Ê¡Á¡×¡Öµ¤Àä¤¹¤ë¤«¤È¡Ä¡×
à¥È¥ê¥×¥ë¼ç±éá¤Î3¿Í¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂç¿¹ÆîÊþ¤¬¿·¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëà¹ë²ÚáÇÐÍ¥¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿¹¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤È¤Îà¥È¥ê¥×¥ë¼ç±éá¤Ç2026Ç¯1·î14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ ¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë3¿Í¾Ð´é¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥ª¥ì¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢50Âå¤ò·Þ¤¨¤Æ¿ÍÀ¸¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸3¿Í¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Çµ¯¤¤¿¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ²ñ¡£¾¯Ç¯»þÂå¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤éºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤½Ð¤¹¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÆæ¤á¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÁÈ¹ç¤»¡£¥¤¥±¥ª¥¸¤¹¤®¤ÆÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½Â¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇ¹â¤¹¤®¤ÆÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤Àä¤¹¤ë¤«¤È»×¤¦¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤Ê¿Í¡¹¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£