¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥Ï¥ó¥µ¥à!!¡×ÅÅ·â¹ñºÝº§¡Ä3¥«¹ñ¸ì¤òÁà¤ë½÷Í¥¤¬É×Êú¤¤·¤á¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤ÏÂº·É¤Ç¤¤ë¡×
¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¹¬¤»Á´³«¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹ñºÝ·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍÉ×¤òÊú¤¤·¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¾å»Þ·ÃÈþ²Ã(31)¡£Áê¼ê¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó½Ð¿È¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÉã¤ò»Ù¤¨¤¿Â¸ºß¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î2µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¡¢É×¤òÊú¤¤·¤á¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!!!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥Ï¥ó¥µ¥à!!¡×¡Ö¼Ì¿¿ÁÇÅ¨¤ä¤¡¡×¡Ö¿·º§¤µ¤óËüºÐ! ¡×¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤ÏÂº·É¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¸À¸ì¤Î½ËÊ¡¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡¡¾å»Þ¤Ï2011Ç¯¤ËNMB48¤Ë²ÃÆþ¡£13Ç¯¤Î¡ÖAKB48 34th¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡×¤Ç2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£15Ç¯¤ËÎ±³Ø¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¡¢17Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£19Ç¯¤«¤é¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤â³èÆ°¤·¡¢±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤â´®Ç½¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£