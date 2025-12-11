モデルのemma(31)が11日、自身のインスタグラムを更新。12年間所属した事務所「スターダストプロモーション」を退所すると発表した。

emmaは「いつも応援してくださっている皆さまへ。私ごとではありますが、この度12年間お世話になった株式会社スターダストプロモーションとの専属契約を終了し、退所することをご報告いたします」と発表。

「18歳で上京したばかりの右も左もわからない私をスカウトしてくださり、これまで、たくさんの学びと愛を頂きました。今もこうしてモデルの仕事を続けてこられてるのも事務所や関係者の皆様のおかげです。これまでの経験はすべて大切な宝物であり、心から感謝しております」と感謝を記した。

ファンに向けて「これからもお仕事は続けていきますので、今後とも変わらず見守っていただけたら嬉しいです いつもたくさんの愛をありがとう」と伝え、「今後の自分の人生を深く考え、より自分らしく私なりのやり方で前へ進んでいきたいと思います。最近とても寒いので、お身体ご自愛ください。これからもよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

emmaは2014年にファッション誌「ViVi」も専属モデルに抜てき。「装苑」「NYLON JAPAN」「JILLE」など数々の雑誌で表紙モデルを務めた。また、TBS系「A-Studio」では9代目MCアシスタントを担当するなど、多方面で活躍している。