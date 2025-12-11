お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が10日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。自身が出演する映画について話した。

イモトは「最近のイモトさんなんですが、少し前に発表があったのでご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、なんとですね映画に出ます！しかもですよ、時代劇。初めての時代劇でございます」と報告。

出演者については「映画が『木挽町のあだ討ち』という作品になるんですけど、共演者もすごく豪華で主演が柄本佑さん、渡辺謙さんでございますよ、そしてなにわ男子の長尾謙杜さん、北村一輝さん、瀬戸康史さん、滝藤賢一さん、高橋和也さん、正名僕蔵さん、山口馬木也さん、愛希れいかさん、イモトアヤコさん、野村周平さん、石橋蓮司さん、そして沢口靖子さん。凄いメンバー、時代劇っていう感じがして」とコメント。

さらに、「時代劇の面白いミステリーで原作もめちゃくちゃ面白くて、最近でいうと歌舞伎とかでもこの題材が公演されたりしていて」とした上で、「凄いご縁だったのが原作者の永井紗耶子さんっていう作家の方がいらっしゃるんですけど、私実は永井さんとは昔、別でお仕事をしたことがあって。永井さんがライターさんもされていたんですけど、そのときにずっとお仕事をしていたんですよ」「月1くらいでずっと会っていて永井さんはその間にも『横濱王』とか時代を描く小説を書かれていて。そしたら直木賞ですよ、凄くないですか？そしてその永井さんが原作の作品に演者として出させていただくっていう…めちゃくちゃうれしかったですね。凄いご縁だなっていうことと、本当に話が面白いので今から楽しみですね」と明かした。