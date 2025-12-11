6周年記念日のJO1、東京ドーム＆京セラドーム公演サプライズ発表 「and more for the world」と表記も
グローバルボーイズグループ・JO1が11日、 結成6周年記念生配信『JO1 6th Birthday PARTY YouTube Live』をグループ公式YouTubeチャンネルで実施。2026年に東京ドームおよび京セラドーム大阪にて開催することを発表した。
【写真】素敵⋯！風船に囲まれて決めポーズをするJO1
生配信では、『JO1DER SHOW 2026 'EIEN 永縁'』と題したライブを2026年4月に東京ドームと京セラドーム大阪で開催することを発表。さらに、サプライズ発表のVTRには「and more for the world」との文字も表示されており、今後さらなる都市でのライブ開催も期待させた。
そして、今年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演が『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME -LIVE FILM』として、2026年1月30日より全国の映画館にて公開されることが決定した。超満員の東京ドームで、JO1のライブ力を存分に魅せた圧巻のパフォーマンスと豪華演出のステージを、通常版、SCREENX、4DX、ULTRA4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開する。
また、予告映像が解禁され、通販限定ムビチケ前売券(数量限定・特典付き)の販売は、2026年1月6日よりスタートすることも発表された。絵柄などの詳細については後日発売される。
さらに、2作のBlu-ray＆DVD発売もサプライズ発表された。今年4月に開催された東京ドーム公演のライブ映像作品は2026年1月21日、7月に全国公開されたドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」はJO1のデビュー6周年記念日である2026年3月4日に発売される。
結成6周年の記念日となるこの日は、金城碧海が体調不良のため欠席となったが、豆原一成、川尻、川西拓実、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野、與那城奨が集結した。
JO1は、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生したグループ。2020年3月4日、1stシングル「PROTOSTAR」をリリースし、デビューした。22年12月31日『NHK紅白歌合戦』に初出場。25年4月、グループ初となる東京ドーム単独公演を開催した。
なお、オンラインカジノを利用していたことが発覚し、活動休止していた鶴房汐恩は、12月31日をもって、LAPONE ENTERTAINMENTとのマネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了する。また、大平祥生は「弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」として、10月より活動休止中。
