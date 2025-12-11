乾燥注意報の中、火災相次ぐ　神奈川・綾瀬市の工場から出火、近くの「林」にも延焼　東京・あきる野市では住宅火災で2人死亡

11日午後0時半過ぎ、上空からカメラが捉えたのは、広範囲にわたって立ち上る煙。

現場から距離が離れた場所からも煙がはっきりと見えます。

建物から噴き出す大量の黒煙。

窓からは真っ赤な炎が噴き出しています。

火事が起きたのは神奈川・綾瀬市にある工場です。

火は現場近くの林にも燃え広がりました。

消防車など15台が出動し、11日午後4時50分現在も消火活動が行われています。

乾燥注意報が出されている神奈川県。

同じく注意報が出された東京でも、あきる野市で正午過ぎに「家から煙が出ている」と通報がありました。

2階建ての一軒家から立ち上る白い煙。

建物は黒く焼け焦げています。

近隣住民は「もう見たら火の粉が出ていた。近所の人とみんなで水をかけました」と話しました。

火は約2時間後にほぼ消し止められましたが、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。

この家に住んでいたのは家族3人で、通報した60代の女性は自力で避難しました。

一方、75歳の男性と100歳の女性の2人と連絡が取れていないということで、警視庁などが確認を進めています。