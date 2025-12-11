「クリスマスの準備OK？」「飾るだけで華やか…」ツリーにリースほか、部屋が一瞬で“クリスマス気分”になるおすすめ装飾
街がきらめき出す季節、せっかくなら家の中もクリスマスムードに染めたい。大きなツリーを飾るのはもちろん、小さな卓上ツリーやリース、ガーランド、ライトを足すだけでも雰囲気はガラリと変わる。置くだけ・貼るだけで完成するアイテムなら、準備も片付けも簡単。忙しい人でも気軽に取り入れられる“ホリデー演出グッズ”を紹介する。
【写真】高さ150cmの本格ツリーが、部屋を一瞬で“クリスマスの主役”に変える
■クリスマスツリー 150cm（枝数450本・暖色LED・オーナメント付）
高さ150cmの存在感あふれる本格ツリー。枝数450本のボリュームがあり、ライトを巻くだけで立体感が出て豪華に仕上がる。暖色LEDがふんわりと部屋を照らし、オーナメントもセットになっているので、開封したその日から飾り付けが完了するのも魅力。組み立ては差し込むだけで簡単。リビングの“主役級デコレーション”として活躍するツリーを探している人に向いている。
●おすすめポイント
・オーナメント込みで“完成度の高いツリー”がすぐできる
・暖色LEDが温かい雰囲気を演出
・150cmで存在感抜群なのに組み立ても片付けも簡単
■卓上クリスマスツリー（45cm・雪化粧・LEDライト付）
コンパクトに楽しめる卓上ツリー。45cmサイズは玄関、デスク、棚の上など置く場所を選ばず、ひとつ置くだけで空間がクリスマスらしく華やぐ。小粒のLEDライトが繊細に光り、雪化粧の枝が北欧風の優しい雰囲気を作る。電池式なのでコードの取り回しも不要。大きなツリーを置けない部屋でも、本格的なホリデームードを楽しめる。
●おすすめポイント
・省スペースで飾れる“おしゃれミニツリー”
・LEDライト＆雪化粧で飾るだけで絵になる
・電池式で置く場所を選ばない
■フラワーキッチン クリスマスリース（グリッターリリー）
玄関や壁にひとつ飾るだけで季節感が出る華やかなリース。リリーやグリッターパーツが光を反射し、エレガントな表情を見せる。生花のような質感を再現した造花は高級感があり、毎年繰り返し使えるのも嬉しいポイント。シンプルなインテリアにもよく映え、写真映えも抜群。家に帰った瞬間から“クリスマスの気分”になれるアイテムだ。
●おすすめポイント
・玄関や壁の印象が一気に華やぐ
・高級感のある造花で毎年使える
・上品な光沢がクリスマスらしいきらめきを演出
■クリスマスガーランド（フェルト・3本セット）
壁や窓に吊るすだけで、部屋がにぎやかなパーティ空間に変わるフェルトガーランド。軽くて扱いやすく、貼る・吊るすだけでかわいく仕上がる手軽さが魅力。ツリーや文字モチーフなど、クリスマスらしいデザインがそろっていて、デコ初心者でも“それっぽく”なる。天井や階段に追加してもバランスがとりやすい。
●おすすめポイント
・吊るすだけでクリスマスムードが一気に高まる
・フェルト製で扱いやすく子どもと一緒に飾れる
・3本セットで空間を広くデコできる
■スクウェアショップ ウォールステッカー（フェアリーツリー）
賃貸でも安心して使える貼ってはがせるウォールステッカー。サンタやトナカイ、ツリー、リースなどカラフルなモチーフがセットになっていて、壁一面をクリスマスの世界観に変えられる。A4×8枚の大容量だから、玄関や子ども部屋など複数の場所を飾ることも可能。片付けもシートをはがすだけで簡単。
●おすすめポイント
・貼るだけで“壁まるごとクリスマス”に
・A4×8枚のボリュームで自由にレイアウトできる
・賃貸OKのはがせる仕様
■Forhomelife テーブルランナー（レッド・北欧デザイン）
テーブルに敷くだけで食卓が一気にクリスマス仕様になるテーブルランナー。深みのあるレッドと北欧テイストの柄が、シンプルな食器とも相性抜群。220cmのロングサイズで、ホームパーティや家族の食事シーンを華やかに格上げする。ツリーやリースがなくても、テーブルだけで“季節感のある写真映え”が叶うアイテムだ。
●おすすめポイント
・敷くだけでテーブルがクリスマスらしくなる
・北欧柄がどんな食器にも合いやすい
・ロングサイズでパーティにも最適
■LEDキャンドルライト（S/M/L 3個セット）
火を使わずに本物の炎のように揺らめくLEDキャンドル。暖色の光がふんわりと広がり、夜の部屋を優しく照らす。S・M・Lの3サイズが揃っているので、飾り方に変化がつけやすく、ツリーやリースと合わせても映える。パーティ演出にも、リラックスタイムにもぴったりの万能ライト。置くだけでロマンチックな空間が完成する。
●おすすめポイント
・本物の炎のように揺れる暖色ライト
・3サイズセットでアレンジしやすい
・火を使わず安心して飾れる
クリスマスの飾り付けは、大きなツリーだけでなく、卓上ツリーやリース、ガーランド、ライトを少し足すだけでも雰囲気が一気に変わる。特別な準備をしなくても、置く・吊るす・貼るだけで完成するデコレーションなら、忙しい時期でも気軽に楽しめる。今年は、自分の部屋を“帰りたくなるクリスマス空間”に仕上げてみよう。
