ロッテの新入団選手発表会が11日、東京都内で行われ、ドラフト1位の最速158キロ腕・石垣元気投手（健大高崎）ら10選手がお披露目された。

サブロー監督は「今回のドラフトは僕の中で会心のドラフトでした。これからプロ野球選手になるわけですけども、困難な道ばかりだと思うんですけども、1日でも早く1軍の戦力になっていただけたらなと思います」とあいさつ。「練習きついけど頑張りましょう」と呼びかけた。

選手たちは、今年がロッテ「ビックリマンチョコ」の悪魔VS天使シリーズ発売40周年にちなみ、「どんな選手になってビックリさせたいか」を書いたボードを見せながら自己紹介。石垣は「170キロ」と記し、「自分は170キロを投げてビックリさせたいです。まだ、日本人で170キロ0キロを出してた人はいないので、自分が投げて日本中をビックリさせたい」と、日本人最速を宣言した。

ドラフト2位の毛利海大（明大）は「新人王」、同3位の奥村頼人（横浜）は「直球勝負」、同4位の桜井ユウヤ（昌平）は「ホームラン王」とぶち上げた。弟・大和が西武育成選手の同5位・冨士隼斗（日本通運）は「兄弟対決」、同6位の岡村了樹（富島）は「フルスイング」と記した。最速161キロの同7位・田中大聖（Honda鈴鹿）は「身体」と書き、「しっかりトレーニングをして、雪見だいふくのようなふわふわもちもちの体ではなく、トッポのように最後の一口までチョコレートが入ってるような野球人生で、すごく長い野球人生を送れるようにマリーンズの一員として頑張っていきます」と、ロッテの商品名をあいさつに散りばめる“ロッテ愛”を示した。

茨城大会で完全試合を達成した育成1位の中山優人（水戸啓明）は「完全試合」、同2位の高橋快秀（四国IL・徳島）は「最多勝」、同3位は「大大大好きな藤原恭大選手を超える」と記した。