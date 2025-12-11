今週末、東京で雨？それとも初雪の可能性？予想の本質に迫る　気温0.5℃違うだけで状況に変化

今週末は低気圧が通過して列島は広い範囲で雨が降る。テレビの天気予報や気象会社のウェブサイトを見ていると、東京の初雪に着目している番組やサイトがある一方で、東京の雪について全く触れていない番組やサイトがある。なぜなのだろうか？

11日段階の予報では、東京に初雪の可能性はあるものの、雪になったとしても一時的で、雨の時間が長いとみているからだろう。

冬に雨が降る時に、降り始めだけ雪が交じるのを見たことがないだろうか。

これは、湿度が低いと、気温が高くても雪のまま落ちてくるからだ。

先週、今季最強の寒波が襲来して各地で初雪が降ったが、下記は12月3日の初雪を気温順に並べたものである。

12月3日（水）に観測された初雪地点とその時の気温と湿度

広島 7.0℃ 43％

静岡 7.0℃ 41％

甲府 6.9℃ 42％

松山 6.1℃ 55％

福井 6.0℃ 54％

金沢 5.5℃ 61％

彦根 4.4℃ 70％

名古屋 3.8℃ 72％

岐阜 3.6℃ 81％

富山 3.4℃ 81％

新潟 3.3℃ 91％

鳥取 2.9℃ 89％

松江 2.7℃ 84％

岡山 1.9℃ 81％

広島、静岡、甲府などは、気温が7度ぐらいあったのに、雪が降った。

湿度をチェックすると、この3地点はいずれも40％台と空気が乾いていることがわかる。

空気が乾いていると、上空の雪が雨に変わるよりも、蒸発しようとするが、蒸発に熱が必要なため、雪が解ける前に落下して来るのである。

広島、静岡、甲府など気温が高いのに雪が降った所では、その後、湿度が上昇して、10分から20分後には雨に変わった。

11日時点では、東京も同じような状況と考えている。

降り始めは雪の可能性があるが、もし雪になったとしても積もるような可能性は低く、次第に雨に変わる。

今回は、雨の量が多い予想なので、気温が予想以上に低いと大雪のリスクも内在する。

東京の雨・雪予想は、気温が0.5℃違うだけで状況が変わってしまうので、最新の気象情報を利用してほしい。

執筆：三井良浩（フジテレビ気象センター）