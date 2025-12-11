米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ジョージア州カレッジパーク）が１０日（日本時間１１日）に放送され、ＡＥＷ女子世界タッグ王座決定トーナメント決勝戦で、トニー・ストーム＆白川未奈の「タイムレス・ラブ・ボムズ」は、ウィロー・ナイチンゲール＆ハーレイ・キャメロンの「ベイブス・オブ・ラス」に惜しくも敗れ初代王座取りに失敗した。

ラブ・ボムズは里歩＆アレックス・ウィンザー、メーガン・ベーン＆マリーナ・シャフィールを破り決勝戦に進出した。相手のベイブスも人気者だけに、両チームはクリーンファイトの真っ向勝負を展開する。白川は序盤から得意の胸振りパフォーマンスを決めて、気合満点だ。体格で勝るベイブスにつかまってローンバトルを強いられたが、「なめんなあ！」と叫びながらトルネードＤＤＴでウィローを吹っ飛ばして逆転。ハーレイの足を決めながらウィローをＤＤＴで叩きつける荒業から、ハーレイを足４の字固めで絞り上げた。

ここでトニーとウィローもリングインして、４人入り乱れての攻防に。白川がウィローにスリングブレイドを発射すると、同時にトニーはハーレイから同じ技を浴びて４人がリング中央でダウン。新設の女子タッグ王者を決めるにふさわしい熱闘に、観衆からは何と「ＡＥＷ！ ＡＥＷ！」の大チャントが上がった。

ラブ・ボムズは白川の雪崩式スリングブレイドからトニーのストームゼロをハーレイに決めて、勝負に出た。白川がカバーしたが、ウィローがセントーンでカットに入り、３カウントを奪えない。白川は好機にローリングエルボー、バックブローを放ってラッシュ。とどめのグラマラスドライバーＭＩＮＡの体勢となるが、ハーレイに切り返されフィニッシュムーブで叩きつけられた。最後はウィローの必殺ガットレンチパワーボムでマットに沈められ、３カウントを聞いた。

奮闘及ばすトーナメントは準優勝に終わり、新設のベルトを奪取できなかった。それでも白川とトニーは、優勝インタビューを終えたベイブスに近づき、ノーサイドの握手を求めた。バックステージでも初代王者を祝福し、潔く敗戦を認めた。

白川は自身のＸに「史上初の王者は永遠に記憶されるもの。私たちがその歴史をつくりたかった。私はいつもベルトに手が届く一歩手前で失敗してしまう。でもこの痛みを正面から受け止め、トニーと私は絶対にその王座を獲得する。決して諦めない」と投稿。初代王者にはなれなかったが、改めて同王座奪取の誓いを立てていた。