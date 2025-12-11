「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」作品初のフィルムコンサートが開催決定！
「プリズマ☆イリヤ」初となるフィルムコンサートの開催が決定した。
アニメの名場面をスクリーンで上映しながら、作中の楽曲をオーケストラが生演奏でお届けする。ゲストの主題歌アーティスト ChouChoが、オーケストラの演奏で主題歌を歌唱。また、キャストの門脇舞以（イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役）と名塚佳織（美遊・エーデルフェルト役）も登場し、シリーズを振り返る。
イリヤたちの冒険を追体験する特別な1日を、ぜひ楽しんでほしい。
●イベント情報
「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」フィルムコンサート
2026年3月14日(土)
【昼の部】開場13:15／開演13:45
【夕方の部】開場17:00／開演17:30
会場：ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン HALL A
出演：
【声優】
門脇舞以（イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役）
名塚佳織（美遊・エーデルフェルト役）
【アーティスト】
ChouCho
【演奏】
Heartbeat Ensemble
チケット情報
全席指定
一般：9,900円(税込)
プレミアム(特典グッズ付き)：13,500円(税込)
特典グッズについて
特典グッズ：レコード型アクリルパネル
フィルムコンサートのキービジュアルを使用した非売品アイテムです。
サイズ：直径 約315mm ※画像/仕様はサンプルとなり変更の可能性があります。
チケット最速先行販売
販売期間：12月10日（水）16:00〜12月18日（木）23:59
受付URL
https://site.nicovideo.jp/premium-event-ticket/prisma-illya-202603/
お申し込みにはニコニコプレミアム会員への登録が必要です。
最速先行販売以降の受付については、公式サイト及びSNSにて発表いたします。
クレジット
主催・企画： KADOKAWA
制作：ハートカンパニー／ぴあライブクリエイティブ
制作協力：バンダイナムコミュージックライブ
©2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会
