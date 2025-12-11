「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」作品初のフィルムコンサートが開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「プリズマ☆イリヤ」初となるフィルムコンサートの開催が決定した。

アニメの名場面をスクリーンで上映しながら、作中の楽曲をオーケストラが生演奏でお届けする。ゲストの主題歌アーティスト ChouChoが、オーケストラの演奏で主題歌を歌唱。また、キャストの門脇舞以（イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役）と名塚佳織（美遊・エーデルフェルト役）も登場し、シリーズを振り返る。

イリヤたちの冒険を追体験する特別な1日を、ぜひ楽しんでほしい。

●イベント情報

「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」フィルムコンサート

2026年3月14日(土)

【昼の部】開場13:15／開演13:45

【夕方の部】開場17:00／開演17:30

会場：ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン HALL A

出演：

【声優】

門脇舞以（イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役）

名塚佳織（美遊・エーデルフェルト役）

【アーティスト】

ChouCho

【演奏】

Heartbeat Ensemble

チケット情報

全席指定

一般：9,900円(税込)

プレミアム(特典グッズ付き)：13,500円(税込)

特典グッズについて



特典グッズ：レコード型アクリルパネル

フィルムコンサートのキービジュアルを使用した非売品アイテムです。

サイズ：直径 約315mm ※画像/仕様はサンプルとなり変更の可能性があります。

チケット最速先行販売

販売期間：12月10日（水）16:00〜12月18日（木）23:59

受付URL

https://site.nicovideo.jp/premium-event-ticket/prisma-illya-202603/

お申し込みにはニコニコプレミアム会員への登録が必要です。

最速先行販売以降の受付については、公式サイト及びSNSにて発表いたします。

クレジット

主催・企画： KADOKAWA

制作：ハートカンパニー／ぴあライブクリエイティブ

制作協力：バンダイナムコミュージックライブ

©2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会

関連リンク

「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」フィルムコンサート公式サイト

https://event-info.kadokawa.co.jp/event/prisma-illya_fc.html

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ アニメ公式アカウント

https://x.com/prisma_illya