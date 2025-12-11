パク・ミニョン直伝の肌管理＆女優メイクが参考になる 今すぐ真似できるプロ神技5選【Perfect Glow】
【モデルプレス＝2025/12/11】ドラマ「キム秘書はいったい、なぜ？」「私の夫と結婚して」などで知られる韓国女優のパク・ミニョン（Park Minyoung）が出演するバラエティ番組「Perfect Glow ―韓国メイク、ニューヨークへ。」が11月23日より、Prime Videoにて独占配信を開始。本記事では、番組内で披露されたKメイクの最新トレンドとテクニックを5つのポイントに絞って紹介する。
【写真】39歳韓国女優直伝の肌管理術
◆Prime Video「Perfect Glow ―韓国メイク、ニューヨークへ。」
ニューヨーク・マンハッタンを舞台に、韓国最高のヘアメイクアップアーティストたちと俳優がタッグを組み、韓国ビューティーショップを運営するバラエティー番組。韓国を代表するスターと美のトッププロたちがドリームチームを結成し、美容相談に訪れるニューヨーカーたちを変身させる。
キャリア15年を誇るメイクアップアーティストのポニー（PONY）を筆頭に、メイクアップアーティストのレオジェイ（LeoJ）、ヘアデザイナーのチャ・ホン（CHAHONG）が悩みを抱える人々を華麗にプロデュース。また、ミニョンはカウンセリング室長として流暢な英語を操り、客の悩みやなりたいイメージを親身になって引き出す。さらに、ドラマ「コンフィデンスマンKR」（Prime Video）でミニョンと共演した俳優のチュ・ジョンヒョク（Joo Jong-Hyuk）がマネージャーとして奔走。笑いと感動、そして美のノウハウがたっぷり詰まった、KビューティーのNY進出が始まる。
ここからは、番組内で紹介されたプロのテクニックやミニョン自身が実践している美容法などをピックアップして紹介する。
◆1：K-POPアイドルのような“束感まつ毛”の作り方
今やK-POPアイドルのメイクに欠かせないのが、くっきりとした「束感まつ毛」。まつ毛の根元部分を強調することで目元に立体感が生まれ、近年のトレンドとなっている。つけまつ毛を使えば素早く叶えられるが、つけまつ毛を使えば素早く叶えられるが、地まつ毛でも再現可能。マスカラを塗った直後に、ピンセットでまつ毛を数本ずつつまんで束を作るだけで、あっという間に人形のようなぱっちりとした目元が完成する。
＜Kビューティー流・まつ毛メイクの裏技メモ＞
・竹串でカールキープ：ライターで炙って熱した竹串（※熱に注意）を使ってまつ毛を上げると、カールがつきやすくなる。
・つけまつ毛の極意：つけまつ毛を使用する場合は、ライトな質感のものを数種類選び、目の形に合わせてカットしながら重ねるのがプロ技。あくまで「過度なメイクに見えないこと」がKビューティーの核となる。
◆2：一瞬でクマ消し＆トーンアップ！プロが教える色ムラ補正
プロの技術が光るのが、コンシーラーやファンデーションの色使いだ。PONYによって、クマや肌の色ムラを解消する驚きのブレンド術が披露された。
まずは、クマ消し。 MLBB（※自分の素の唇の色に近い、血色感を良く見せる色）のリップ、茶色のコンシーラー、淡い桃色のコンシーラーの3色を混ぜて塗ることで、頑固なクマも一瞬でカバーできる。さらに、まばらに日焼けした肌に悩む人には、3色のファンデーションを混ぜて使用することで、白浮きせず自然にトーンアップさせるテクニックも紹介された。
ニーズや自身の肌色に合わせて色を自在にブレンドすることで、自分に合った色補正が可能となる。なお、コンシーラーでカバーした後にクッションファンデーションを使うとより自然な仕上がりに。その際、クッションファンデはパフに取った後、必ず内蓋でトントンと量を調節してから顔に塗るのが厚塗りを防ぐ鉄則だ。
◆3：韓国の最新ショートヘア「ダイアンカット」
韓国の最新トレンドヘアとして紹介されたのが、ショートカットの一種である「ダイアンカット」。特徴は、サイドのシルエットが美しく見えること。前髪をサイドに流して輪郭をあえて隠すことで、視線が自然と目元へ移り、顔の中心がフォーカスされる効果があるという。輪郭を全面に出すと顔のパーツがぼやけてしまいがちだが、このカットならより魅力的に見せることが可能だ。「女優たちはこういう風に隠す」と、韓国女優も駆使する“見せ方”の極意が明かされた。
◆4：パク・ミニョンが施す女優メイク
カウンセリング室長のミニョン自ら、メイクブラシを握る場面も。首にあるニキビなどの肌トラブルに悩む相談者に対し「コンシーラーで隠すと良い」とアドバイスし、実際にメイクを施した。肌の色が明るい人は、少しグリーンを混ぜて塗るのも良し。ドレスを着る機会の多いトップ女優の経験値が生きる実践的なテクニックだ。
◆5：パク・ミニョンの肌ケア事情
圧倒的な美貌と陶器のような肌を誇るミニョン。ニキビに悩む相談者に対し、自身のスキンケアルーティンを惜しみなく伝授した。彼女が強調したのは「油分と水分のバランス」の重要性。しっかりと保湿をすることを心がけるよう伝えたほか「再生クリームを使うのがいいと思います。亜鉛入りの美容液もおすすめです」と具体的に言及。さらに「私がしていることですが、全ての化粧品を冷蔵庫で保管しています」と、徹底した管理で美しい肌をキープしていることを明かした。
最先端のトレンドと、誰でも真似できる美の哲学が詰まった本作は、自分だけの“Perfect Glow”を見つけたいすべての人にとってのバイブルとなるだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】