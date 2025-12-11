WEST.小瀧望「染めたよん」新ヘア公開で反響続々「破壊力ありすぎ」「最高にかっこいい」
【モデルプレス＝2025/12/11】WEST.の小瀧望が12月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しい髪色で撮影した姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳STARTOイケメン「破壊力ありすぎ」新ヘアがかっこよすぎ
小瀧は同日「2025 FNS歌謡祭 第2夜 ありがとうございました」とフジテレビ系「2025 FNS歌謡祭」第2夜（18時30分〜21時54分）のオフショットを複数枚アップした。このオフショットをストーリーズにて引用し、「染めたよん」と投稿。柔らかい色味のブラウンヘアを披露している。
この投稿に、ファンからは「綺麗な髪色」「破壊力ありすぎ」「どんな色も似合う」「最高にかっこいい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小瀧望「染めたよん」新ヘアカラー披露
◆小瀧望の投稿に「破壊力ありすぎ」と反響
