大好きな先輩が逝ってしまった。

元サッカーダイジェスト編集長・六川亨氏を悼む…日本代表の森保監督も涙した「サッカー愛」

広島、阪神、中日などでコーチを歴任した高代延博さん（享年71）は、法大、東芝の先輩。私が東芝時代、日本ハムの選手だった高代さんにこう言われたことを思い出す。

「プロへ行きたいなら、3つのコントロールを磨いておけ」

まずは技術、次に心、最後に頭だという。

「イニング、点差、試合状況、打順などを考えて投球をコントロールすること。頭を使わないとプロでは通用しないぞ」

高代さんが1989年にトレードで広島に移籍してきたことでチームメートに。直系の後輩ということで、よく飲みに連れて行ってもらったが、話はいつも野球だった。

「セットポジションを長くしたり、プレートを踏む位置を変えたり、投手はもっと打者が嫌がることをしないといかん」

90年に広島の一軍コーチに就任。法大の先輩でもある当時の山本浩二監督から三塁ベースコーチを任されると、指導者として新たな能力を発揮した。判断力に優れ、多くの名シーンを生み、かの野村克也さんが「日本一の三塁コーチ」と称したほどである。

相手選手のクセを見つけるのも得意だった。広島・三村敏之監督の傍らで「次、外しましょう」などと進言。これがよく当たるため、「陰のヘッドコーチ」のような存在に。「川端よ、ウチの投手にこんなクセが出とるぞ」と教えられたこともある。

私が引退後に投手コーチになってからは、一緒にベンチに入った。高代さんは移動日などによく監督とコーチ陣の飲み会を開催した。酒を飲むと陽気になる性格。歌もうまく、服を脱いでステージに上がり、石原裕次郎の「北の旅人」を歌い上げるのが定番だった。私はそんな高代さんを「コーチキャプテン」と呼んでいた。

高代さんはこんなことも言っていた。

「データを集めるのは簡単や。それをどう生かすか。選手が実戦でどう生かせるかを考えるのがコーチの仕事なんや」

2度の日本代表、NPB6球団、韓国1球団で31年間コーチを務め、現役時代を合わせ、計42年間もユニホームを着続けた。

高代先輩、早すぎますよ。心よりお悔やみ申し上げます。（談）