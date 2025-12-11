ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースが、このオフも大きな補強を敢行した。

ウインターミーティングの最中の日本時間10日、メッツからFAになっていた通算253セーブのエドウィン・ディアス（31）を獲得したのだ。3年約108億円の大型契約で、平均年俸約36億円はクローザー史上最高額になる。

ドジャースの補強ポイントは抑えと外野手。抑えを獲得したことによって、ウイークポイントのひとつが解消されたともっぱら。大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）のチャンピオンリングがさらに増える可能性が高いとみられている。

何しろ今季は62試合で6勝3敗、28セーブ、防御率1.63。額面通りに働けば大きな戦力になるとはいえ、必ずしも来季、好成績を残せる保証はない。

ディアスは2018年オフ、トレードでマリナーズからメッツに移籍した。18年は73試合に登板して57セーブ（防御率1.96）でタイトルを獲得したものの、メッツ移籍後の6年間の成績は見事なくらい隔年で上下している。防御率をみると1年目の5.59から順番に1.75、3.45、1.31、3.52、1.63。前年の登板過多が原因だとすれば、来季は成績が悪化する番。隔年の成績が続くようなら、3年契約のうち来季と2028年、2年間は期待外れになってしまう。「最大の武器のスライダーに往年のキレがみられなくなった」というスカウトも中にはいるのだ。

ドジャースはワールドシリーズを制した昨季も抑え不在だった。オフに4年約112億円と大枚をはたいてFAのスコット（31）を獲得するも、セーブ機会の失敗がメジャー最多の10回と機能しなかった。それでも大金で獲得した以上、使わざるを得ない。フリードマン編成本部長は打たれても打たれても「スコットで行け」とベンチに指示したそうだ。

結果が出ていない投手を、しかも終盤の重要な場面で使わなければならないとすれば、むしろマイナス。当然、大谷や山本や佐々木にもシワ寄せはいくことになる。

リリーフが脆弱だと、先発には点を与えてはいけないというプレッシャーが通常以上にかかることになるし、打線も得点を重ねなければならない。点を取るそばから投手が吐き出すようであれば、ザルで水をすくうようなもの。昨年からの打ち勝つ野球を来季もせざるを得なくなるからだ。特派員のひとりがこう言った。

「山本は今季、チームでひとりシーズンを通じてローテを守ったどころか、ワールドシリーズも中0日登板をこなして3勝するなどフル回転した。佐々木にしても右肩インピンジメント症候群の病み上がりです。ともに体調に不安を抱えているのに、ディアスが機能しなければ、来季はさらなる負担を強いられることになる。中でも大きな負荷がかかる可能性があるのは投打二刀流の大谷です。来季は打者に軸足を置くことになりそうですが、先発としても期待されている。二刀流はただでさえ負荷が大きいのに、投手として点を与えるな、打者としてはもっともっと得点を稼げ、という重圧がかかる可能性がある。日本人3人への影響は大です」

ディアスの補強が、ドジャースや大谷、山本、佐々木にとって追い風になるとは限らないのだ。

ところで大谷といえば、その「意外な発言」が注目を集めている。WBC参加にあたり若手選手へのメッセージを求められたときのこと。そこで話したことが、どうやら佐々木朗希にとってはこれ以上ないほど耳が痛い内容だったというのだ。いったいどういうことか。

