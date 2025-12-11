¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥é¥Ã¥¸¡ß¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¤éÄ¶°ìÎ®¤¬½¸·ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ëÉü³èº×¡×LA¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥È
¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥é¥Ã¥¸¤¬½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMASQUERADE¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹2ÆüÁ°¡¢12·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ï»à¤ó¤À¡×¡Ö¥®¥¿¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼ÉÔºß¤Î»þÂå¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¤´Ö¤ÎÙèÙé¤ò°ì½³¤·¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ÎÉü³èº×¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Î¥á¥Ã¥«¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥ÈÂçÄÌ¤ê¤Ç¼Â¤Ë61Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê·¯Î×¤¹¤ëÅÂÆ²¡¢Whisky A Go Go¤¬²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î½Ëº×¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É´°àú¡£¡ØMASQUERADE¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¤Þ¤À°ì¤Ä¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Ç¥®¥¿¡¼¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥é¥Ã¥¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±ºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥®¥¿¡¼¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¡Êex. ¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡¢¥ô¥§¥ë¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥ê¥ô¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥»¥¹¥¿¡¼¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¡Ë¡¢¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ô¥é¡¼¡Ê¥¶¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¼ã¼ê½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¡¢Ï·ÊÞ¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¤¬Ê¨¤Î©¤Ä¤³¤È¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡Ø¤¢¤Îº¢¥Ú¥Ë¡¼¡¦¥ì¥¤¥ó¤È¡Ù¤Î¥Ú¥Ë¡¼¡¦¥ì¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¡¼¤È¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥«¡¼¥ê¡¼¥Ø¥¢¤Î½÷À¤¬¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¥Ó¥ë¡¦¥Ê¥¤¤¬±é¤¸¤¿ÇËÅ·¹Ó¤ÊÁ¥Ä¹¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¿Â»ÎÉ÷¤Ê±Ñ¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇÁ°¤«¤é¿Íº®¤ß¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Æ¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â¥É¥ê¥ó¥¯¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¡¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¥Ø¥¢¤Ë80s¤Î¥°¥é¥à¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿ÃËÀ¡¢¼ã¤¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¾ð¤ò¤·¤¿¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¹õ¿ÍÃËÀ¤Ê¤É¤¬¥Õ¥í¥¢¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢2³¬¤Î´Ø·¸¼Ô¥¨¥ê¥¢¤â¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Îº®»¨¡£·²½°¤ËÊ¶¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥º¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¤¥Ï¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥¤¥¸¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Ç¥é¥¤¥ª¥Í¥ë¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¼¤ä¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤é¿³ºº°÷¤òÁ°¤ËÈäÏª¤·¤¿¥í¡¼¥Õ¥¡¥¤¤Ê¥é¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡ÖSTFU¡×¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥º¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
³«±éÍ½Äê»þ¹ï¤Î20»þ30Ê¬¤ò²á¤®¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤ÎÅÐ¾ì¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥í¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»ØÅ«¤òÌÄ¤é¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿20»þ50Ê¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ÎÃøÌ¾¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ô¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ø¥¤¥²¥ó¥É¥ë¥Õ¤¬¥Ú¥¢¤ÇÁ°Àâ¡£¡Öº£Ìë¤Ï¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ÃË¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÈÂÎ¡¢Àº¿À¤È¤â¤Ë¸«»ö¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡Ë¤È»¿¼¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥»¥¹¥¿¡¼¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¡Ë¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÊPhoto by Ilaria Ieie¡Ë
CO2¤Ë¤è¤ëÇò±ì¤ÈÀÄ»ç¤Î¾ÈÌÀ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯21»þ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëº¢¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢2³¬¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·Ò¤¬¤ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¹ß¤ê¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥»¥¹¥¿¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤¬ñ¥ÁÖ¤È»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤Ë¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤ËÇï¼ê¤ò¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡£¥¨¥Ã¥¸¡¼¤«¤Ä½Å¸ü¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËÁÆ¬¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖGETCHA!¡×¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¥·¥ç¥¦¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÎÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿Ìµ¹ü¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î²»¿§¤¬¿´¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤Ë»É¤µ¤ê¡¢¥°¥¤¥°¥¤ÆÍ¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥Ö¤ËÂÎ¤Î¿Ä¤¬Ç®¤¯¸Æ±þ¤¹¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¡ÖGETCHA!¡×¤Ï¥é¥¤¥ô½ªÈ×¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥¢¥¦¥È¥í¤ÎÄ¹¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇºÆ±é¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌî½Ã¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î»é¤¬¾è¤Ã¤ÆÃÇÁ³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡£
¡ÖGETCHA!¡×ÅöÆü¤ËWhisky A Go Go¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
Photo by Ilaria Ieie
¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¥«¥µ¥Ó¥¢¥ó¤Î¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¥©¡¼¥Î¤¬²Î¤¦¡ÖCAT GOT YOUR TONGUE¡×¤ò¥Ú¥ë¥·¥ãÇ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤ÉÊ¤ÈÍÅ±ð¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÈäÏª¡£ÉáÃÊ¤ÎÈà½÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«»ö¡£Èà½÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î»²²Ã¤·¤¿¡ÖLUCY¡×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥¶¡¦¥×¥í¥Ç¥£¥¸¡¼¤Î¥Þ¥¥·¥à¤¬²Î¤¦¡ÖFALLAWAY¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥í¥ó¥Ç¥£¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖCall Me¡×¤È¤¤¤¦¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¤4¶Ê¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥ë¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥é¥Ã¥¸¡ÊPhoto by Ilaria Ieie¡Ë
¥é¥¤¥Ö½øÈ×¡¢²ñ¾ì¤¬¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¤È¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¤¬¸½¤ì¤¿¡ÖKEEP THE PACK¡×¡£500¿Í¼ýÍÆ¤Î¾®¤µ¤Ê²ñ¾ì¤Î¥Õ¥í¥¢¤ÇÄ°¤¯µ¡²ñ¤Ê¤É¤â¤Á¤í¤óº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¤Î¥É¥é¥à¤ÎÇË²õÎÏ¤È¡¢ºÇ¸åÉô¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¥°¥Ã¤ÈÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¤Ï¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¼è¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¸å¤í¤ÇÎ¾ÏÓ¤ò·Ç¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¶Ê¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ç¤Ï¡¢½½È¬ÈÖ¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ä¥Ñ¥¤¥×¤ò»Ø¤Ë¤Ï¤á¤Æ¤Î¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Ã¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥à¤È¥®¥¿¡¼¥½¥í¡¦¥Ð¥È¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬¾Ð´é¤Ç´Ë¤à°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖKEEP THE PACK¡×¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥®¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤ò¥È¥à¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡¢Â³¤±¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤â¤¦1¶Ê¡¢¼«¿È¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡ÖFOR NOTHING¡×¤òÈäÏª¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÏÈà¤Î¥®¥¿¡¼¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥½¥Õ¥È¤ÇÁ¡ºÙ¡£½ª»Ï¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤Î2¶Ê¤À¤±¤ÏÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ²Î¾§¤Ë¥¦¥§¥¤¥È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÊPhoto by Ilaria Ieie¡Ë
¤½¤³¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ª¥¢¡¦¥¢¥é¥¤¥ô¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖYOU SPIN ME ROUND (LIKE A RECORD) ¡×¤«¤éÂ³¤¯¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°¤ÎÉô¤Ø¡£º£¥°¥é¥à¥í¥Ã¥¯¤ò²Î¤ï¤»¤¿¤é¤³¤Î¿Í¤Î±¦¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¶¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥Ä¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ô¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç´ÑµÒ¤òÀú¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢²½¡£¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¤Î¥É¥é¥à¤¬ºã¤¨ÅÏ¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖWhole Lotta Love¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥»¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëº²¤Î¶«¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¡É»õ¥®¥¿¡¼¡É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î¤¢¤¤¤À²ñ¾ì¤¬ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦×ò¹û¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ô¥é¡¼¡Ê¥¶¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥Ä¡Ë¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÊPhoto by Ilaria Ieie¡Ë
¥é¥¹¥È¤ÏºÆ¤Ó¥È¥à¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¡¢¥ì¥¤¥¸¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¥¹¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖKilling In The Name¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¸ø±é¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥¯¤â»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬ÅÐ¾ì¤»¤º¡£Âå¤ï¤ê¤Ë²æ¡¹´ÑµÒ¤¬¥È¥à¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÛÄê³°¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÉÔºß¤Ç´º¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹ËÜ¿Í¡£¤¤Ã¤È²æ¡¹¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¿è¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î·×¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¿´·ì¤ò¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ËÊû¤²¤ëÃË¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥é¥Ã¥¸¤È¡¢Èà¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ø¤Î°¦¤·¤«¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡É±Ù³Ú¡É¤À¤Ã¤¿¡£
Photo by Ilaria Ieie
¡Ò¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Ó
1. GETCHA!¡ÎNic Cester¡Ï
2. CAT GOT YOUR TONGUE¡ÎUPSAHL¡Ï
3. LUCY¡ÎUPSAHL¡Ï
4. KEEP THE PACK¡ÎMatt Sorum / Tom Morello¡Ï
5. FOR NOTHING¡ÎMatt Sorum¡Ï
6. YOU SPIN ME ROUND (LIKE A RECORD)¡ÎMatt Sorum / Luke Spiller¡Ï *Dead or Alive cover
7. Whole Lotta Love¡ÎMatt Sorum / Nic Cester¡Ï*Led Zeppelin cover
8. Call Me¡ÎUPSAHL¡Ï *Blondie cover
9. FALLAWAY¡ÎUPSAHL¡Ï
10. THE RITZ¡ÎMatt Sorum / Luke Spiller¡Ï
11. GETCHA! (Reprise, extended outro) ¡ÎNic Cester¡Ï
12. Killing in the Name¡ÎTom Morello¡Ï *Rage Against the Machine cover
¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥é¥Ã¥¸
¡ØMASQUERADE¡Ù
È¯ÇäÃæ
ÆüËÜÈ×CD¤Î¤ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¼ýÏ¿
²òÀâ¡¿²Î»ìÂÐÌõÉÕ
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://thomasraggi.lnk.to/Masquerade_japanRS
1.GETCHA! - With Nic Cester & Chad Smith & Tom Morello
2.KEEP THE PACK - With Matt Sorum & Tom Morello
3.LUCY - With Upsahl & Hama Okamoto & Chad Smith
4.CAT GOT YOUR TONGUE - With Sergio Pizzorno
5.FOR NOTHING - With Matt Sorum
6.YOU SPIN ME ROUND (LIKE A RECORD) - With Alex Kapranos
7.THE RITZ - With Luke Spiller
8.FALLAWAY - With Maxim
9.FOR NOTHING (Alternative Version)¡¡¢¨ÆüËÜÈ×CD¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Î¥á¥Ã¥«¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥ÈÂçÄÌ¤ê¤Ç¼Â¤Ë61Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê·¯Î×¤¹¤ëÅÂÆ²¡¢Whisky A Go Go¤¬²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î½Ëº×¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É´°àú¡£¡ØMASQUERADE¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¤Þ¤À°ì¤Ä¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Ç¥®¥¿¡¼¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥é¥Ã¥¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±ºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥®¥¿¡¼¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¡Êex. ¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡¢¥ô¥§¥ë¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥ê¥ô¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥»¥¹¥¿¡¼¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¡Ë¡¢¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ô¥é¡¼¡Ê¥¶¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¼ã¼ê½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¡¢Ï·ÊÞ¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¤¬Ê¨¤Î©¤Ä¤³¤È¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡Ø¤¢¤Îº¢¥Ú¥Ë¡¼¡¦¥ì¥¤¥ó¤È¡Ù¤Î¥Ú¥Ë¡¼¡¦¥ì¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¡¼¤È¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥«¡¼¥ê¡¼¥Ø¥¢¤Î½÷À¤¬¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¥Ó¥ë¡¦¥Ê¥¤¤¬±é¤¸¤¿ÇËÅ·¹Ó¤ÊÁ¥Ä¹¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¿Â»ÎÉ÷¤Ê±Ñ¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇÁ°¤«¤é¿Íº®¤ß¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Æ¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â¥É¥ê¥ó¥¯¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¡¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¥Ø¥¢¤Ë80s¤Î¥°¥é¥à¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿ÃËÀ¡¢¼ã¤¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¾ð¤ò¤·¤¿¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¹õ¿ÍÃËÀ¤Ê¤É¤¬¥Õ¥í¥¢¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢2³¬¤Î´Ø·¸¼Ô¥¨¥ê¥¢¤â¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Îº®»¨¡£·²½°¤ËÊ¶¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥º¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¤¥Ï¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥¤¥¸¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Ç¥é¥¤¥ª¥Í¥ë¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¼¤ä¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤é¿³ºº°÷¤òÁ°¤ËÈäÏª¤·¤¿¥í¡¼¥Õ¥¡¥¤¤Ê¥é¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡ÖSTFU¡×¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥º¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
³«±éÍ½Äê»þ¹ï¤Î20»þ30Ê¬¤ò²á¤®¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤ÎÅÐ¾ì¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥í¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»ØÅ«¤òÌÄ¤é¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿20»þ50Ê¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ÎÃøÌ¾¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ô¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ø¥¤¥²¥ó¥É¥ë¥Õ¤¬¥Ú¥¢¤ÇÁ°Àâ¡£¡Öº£Ìë¤Ï¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ÃË¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÈÂÎ¡¢Àº¿À¤È¤â¤Ë¸«»ö¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡Ë¤È»¿¼¤òÁ÷¤ë¤È¡¢
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥»¥¹¥¿¡¼¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¡Ë¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÊPhoto by Ilaria Ieie¡Ë
CO2¤Ë¤è¤ëÇò±ì¤ÈÀÄ»ç¤Î¾ÈÌÀ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯21»þ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëº¢¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢2³¬¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·Ò¤¬¤ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¹ß¤ê¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥»¥¹¥¿¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤¬ñ¥ÁÖ¤È»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤Ë¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤ËÇï¼ê¤ò¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡£¥¨¥Ã¥¸¡¼¤«¤Ä½Å¸ü¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËÁÆ¬¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖGETCHA!¡×¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¥·¥ç¥¦¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÎÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿Ìµ¹ü¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î²»¿§¤¬¿´¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤Ë»É¤µ¤ê¡¢¥°¥¤¥°¥¤ÆÍ¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥Ö¤ËÂÎ¤Î¿Ä¤¬Ç®¤¯¸Æ±þ¤¹¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¡ÖGETCHA!¡×¤Ï¥é¥¤¥ô½ªÈ×¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥¢¥¦¥È¥í¤ÎÄ¹¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇºÆ±é¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌî½Ã¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î»é¤¬¾è¤Ã¤ÆÃÇÁ³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡£
¡ÖGETCHA!¡×ÅöÆü¤ËWhisky A Go Go¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
Photo by Ilaria Ieie
¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¥«¥µ¥Ó¥¢¥ó¤Î¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¥©¡¼¥Î¤¬²Î¤¦¡ÖCAT GOT YOUR TONGUE¡×¤ò¥Ú¥ë¥·¥ãÇ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤ÉÊ¤ÈÍÅ±ð¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÈäÏª¡£ÉáÃÊ¤ÎÈà½÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«»ö¡£Èà½÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î»²²Ã¤·¤¿¡ÖLUCY¡×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥¶¡¦¥×¥í¥Ç¥£¥¸¡¼¤Î¥Þ¥¥·¥à¤¬²Î¤¦¡ÖFALLAWAY¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥í¥ó¥Ç¥£¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖCall Me¡×¤È¤¤¤¦¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¤4¶Ê¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥ë¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥é¥Ã¥¸¡ÊPhoto by Ilaria Ieie¡Ë
¥é¥¤¥Ö½øÈ×¡¢²ñ¾ì¤¬¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¤È¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¤¬¸½¤ì¤¿¡ÖKEEP THE PACK¡×¡£500¿Í¼ýÍÆ¤Î¾®¤µ¤Ê²ñ¾ì¤Î¥Õ¥í¥¢¤ÇÄ°¤¯µ¡²ñ¤Ê¤É¤â¤Á¤í¤óº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¤Î¥É¥é¥à¤ÎÇË²õÎÏ¤È¡¢ºÇ¸åÉô¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¥°¥Ã¤ÈÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¤Ï¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¼è¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¸å¤í¤ÇÎ¾ÏÓ¤ò·Ç¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¶Ê¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ç¤Ï¡¢½½È¬ÈÖ¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ä¥Ñ¥¤¥×¤ò»Ø¤Ë¤Ï¤á¤Æ¤Î¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Ã¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥à¤È¥®¥¿¡¼¥½¥í¡¦¥Ð¥È¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬¾Ð´é¤Ç´Ë¤à°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖKEEP THE PACK¡×¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥®¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤ò¥È¥à¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡¢Â³¤±¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤â¤¦1¶Ê¡¢¼«¿È¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡ÖFOR NOTHING¡×¤òÈäÏª¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÏÈà¤Î¥®¥¿¡¼¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥½¥Õ¥È¤ÇÁ¡ºÙ¡£½ª»Ï¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤Î2¶Ê¤À¤±¤ÏÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ²Î¾§¤Ë¥¦¥§¥¤¥È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÊPhoto by Ilaria Ieie¡Ë
¤½¤³¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ª¥¢¡¦¥¢¥é¥¤¥ô¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖYOU SPIN ME ROUND (LIKE A RECORD) ¡×¤«¤éÂ³¤¯¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°¤ÎÉô¤Ø¡£º£¥°¥é¥à¥í¥Ã¥¯¤ò²Î¤ï¤»¤¿¤é¤³¤Î¿Í¤Î±¦¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¶¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥Ä¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ô¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç´ÑµÒ¤òÀú¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢²½¡£¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¤Î¥É¥é¥à¤¬ºã¤¨ÅÏ¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖWhole Lotta Love¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥»¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëº²¤Î¶«¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¡É»õ¥®¥¿¡¼¡É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î¤¢¤¤¤À²ñ¾ì¤¬ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦×ò¹û¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ô¥é¡¼¡Ê¥¶¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥Ä¡Ë¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÊPhoto by Ilaria Ieie¡Ë
¥é¥¹¥È¤ÏºÆ¤Ó¥È¥à¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¡¢¥ì¥¤¥¸¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¥¹¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖKilling In The Name¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¸ø±é¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥¯¤â»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬ÅÐ¾ì¤»¤º¡£Âå¤ï¤ê¤Ë²æ¡¹´ÑµÒ¤¬¥È¥à¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÛÄê³°¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÉÔºß¤Ç´º¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹ËÜ¿Í¡£¤¤Ã¤È²æ¡¹¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¿è¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î·×¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¿´·ì¤ò¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ËÊû¤²¤ëÃË¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥é¥Ã¥¸¤È¡¢Èà¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ø¤Î°¦¤·¤«¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡É±Ù³Ú¡É¤À¤Ã¤¿¡£
Photo by Ilaria Ieie
