投げれど投げれど我が勝ち星増えざり――。

【家庭の事情】広島1位・平川蓮 甲子園常連高の名将の父が明かす「ドラ1」の育て方

10日に広島の森下暢仁（28）が契約更改を行い、2000万円増の年俸2億円でサインした。

今季は6勝14敗と大きく負け越し、8月下旬以降は右肩のケガで登板なし。それでも防御率2.48が示すように、決して14敗もする内容ではない。

なにせ、今季の援護率は3.04。9イニングを投げても、援護点は平均3点しか貰えない計算だ。いわば、味方の貧打に見殺しにされたも同然。14敗の内訳を見ると一目瞭然だ。自責4点と5点は1回ずつあるものの、残り12試合はすべて3失点以内に抑えている。それでいて、援護点は2点が最多。これでは勝ち星を増やすのは無理だ。

「エースの宿命ですね。森下は表ローテのカード頭で投げるため、相手エースとの投げ合いが多くなる。とはいえ、打線にも原因がありますよ」（球団OB）

今季のチーム打率はリーグ3位の.246。トップで.250の巨人を筆頭に、上位4球団は2割4分台後半〜2割5分で接戦となっており、2割3分台の下位2球団とは大きく水を空けた。

しかし、それは打率に限った話。441得点はリーグ4位。71本塁打は12球団ワーストで、2021年の鈴木（現カブス）を最後に、20本塁打をクリアした打者はゼロ。深刻な得点力不足に陥っている。

「走者は溜まるのに点が入らない。これは投手にとっては非常なストレスになる。球団もそうした事情を理解しているから、年俸を大幅にアップしたのでしょう。広島は球団経営に厳しく、8月下旬にリタイアしたことを考えれば、現状維持でもおかしくなかったはずです」（前出のOB）

夢であるメジャー挑戦については、「チームに貢献できてから」と、この日の交渉では封印。来季も打線の援護がなければ、その限りではなさそうだ。

◇ ◇ ◇

