【不動産業界 噂の現場】

ニューヨーク（NY）で「大家の天敵」と囁かれる若者が市長の座についた。34歳のゾーラン・マムダニ氏である。

筆者が今年7月にNYを訪れた際にも、マムダニ氏への期待を語る声は多く、その人気を肌で実感していた。

現地の不動産関係者は語る。

「NYでは市民の約3分の2が賃貸暮らし。その多くが家賃負担に苦しんでいて、収入の半分以上を家賃に費やす層が3割に達するという調査もある。コロナ以降の急激な家賃高騰で生活は逼迫し、立ち退き件数は10万件を超えた。誰かと顔を合わせるたびに『家賃が払えない』と語り合うのは日常茶飯事になった」

この住宅難がマムダニ人気の背景にあるのは間違いない。彼が掲げた公約の柱は3つだ。

第1に「家賃凍結」。約100万戸を対象に賃料の値上げを認めない仕組みをつくり、推計240万人を保護する構想だ。

第2に「借家人保護の強化」。悪質な大家の嫌がらせや不当な立ち退きを抑制し、法的支援を拡充する。

第3が、「公営住宅の大量建設」。10年で20万戸を建てるという前例のない規模の計画である。1000億ドル（約15兆円）規模の投資を掲げ、市が主体となって住宅供給を再び担うという。

当然ながら、不動産業界の反発は強い。選挙期間中から「マムダニ新市長ならば富裕層が逃げ出す」「ニューヨークの不動産は終わる」といった過激な言説も飛び交っていた。当選が発表されたニュースに「もうフロリダへ移住するための荷造りを終えた」という冗談も聞かれたほどだ。

しかし、しばらくして空気は、やや変わりつつあるという。

海外不動産に詳しいディベロッパー社員は語る。

「ニューヨークの不動産業界は、最終的にはどんな市長とも折り合いをつけてきた実利集団だ。過去にも急進的な主張をする政治家はいたが、蓋を開ければ市場は淡々と動いてきた。今回も『まずは対話を』という現実路線が広がりつつある」

そもそも、当のマムダニ氏自身が対話姿勢を前面に出している。選挙中から財界や開発業者との意見交換に積極的で、「意見の異なる相手とも共通点はある」と繰り返してきた。現地紙によると、市政移行チームも実務派人材を揃えており、理想だけの人物ではなさそうだ。

もちろん課題は山積みである。家賃抑制で老朽アパートの補修費は？ 公営住宅の財源は？ どこかで業界との衝突は不可避だろう。だが彼の掲げる「安心して暮らせる街」という理想に、市民は希望を見ているようだ。

世界最大のNY不動産市場が、壮大な社会実験の舞台となる可能性に注目が集まっている。

（小野悠史／ニュースライター）