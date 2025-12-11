欧州株 総じて小動き 欧州株 総じて小動き

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＰＩＩＧＳ含む欧州株

東京時間17:34現在

英ＦＴＳＥ100 9659.45（+3.92 +0.04%）

独ＤＡＸ 24073.84（-56.30 -0.23%）

仏ＣＡＣ40 8022.33（-0.36 0.00%）

スイスＳＭＩ 12885.26（-36.22 -0.28%）

※英ＦＴＳＥ100 、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ





独ダックスはまちまち、４０銘柄中２１銘柄がプラス圏、１９銘柄がマイナス圏となっている。ミュンヘン再保険、アパレル大手ザランド、医薬品のメルク、自動車のポルシェ、ダイムラートラックなどが堅調。再生可能エネルギーのシーメンスエナジー、ソフトウェアのSAPなどが弱い。



英FT100は医薬品のアストラゼネカ、建築機器リースなどのアシュテッドなどが堅調。銀行大手ロイズ、公益のナショナルグリッドなど軟調。

外部サイト