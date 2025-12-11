ＰＩＩＧＳ含む欧州株
東京時間17:34現在
英ＦＴＳＥ100　 9659.45（+3.92　+0.04%）
独ＤＡＸ　　24073.84（-56.30　-0.23%）
仏ＣＡＣ40　 8022.33（-0.36　0.00%）
スイスＳＭＩ　 12885.26（-36.22　-0.28%）
※英ＦＴＳＥ100　、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ


独ダックスはまちまち、４０銘柄中２１銘柄がプラス圏、１９銘柄がマイナス圏となっている。ミュンヘン再保険、アパレル大手ザランド、医薬品のメルク、自動車のポルシェ、ダイムラートラックなどが堅調。再生可能エネルギーのシーメンスエナジー、ソフトウェアのSAPなどが弱い。

英FT100は医薬品のアストラゼネカ、建築機器リースなどのアシュテッドなどが堅調。銀行大手ロイズ、公益のナショナルグリッドなど軟調。