アジア株 総じて下落、台湾株は大幅反落

アジア株 総じて下落、台湾株は大幅反落



東京時間17:57現在

香港ハンセン指数 25530.51（-10.27 -0.04%）

中国上海総合指数 3873.32（-27.18 -0.70%）

台湾加権指数 28024.75（-375.98 -1.32%）

韓国総合株価指数 4110.62（-24.38 -0.59%）

豪ＡＳＸ２００指数 8592.05（+12.69 +0.15%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84740.81（+349.54 +0.41%）



１１日のアジア太平洋株式市場は総じて下落。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げを決定して、前日の米国株は上昇したものの、上昇の動きは続かなかった。米ＩＴ大手オラクルの決算で売上高や利益が市場予想に届かず、時間外取引で下落したことで、アジア市場でもハイテク株の売り圧力となった。台湾株は大幅反落。ハイテク関連株を中心に利益確定の売りが広がった。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）主導で下落した。上海株は続落。中国景気の先行き不透明感などが重石となった。



中国大陸市場で上海総合指数は続落。銀行大手の中国農業銀行、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、免税品などの販売会社の中国旅遊集団中免、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が売られた。



香港ハンセン指数は小反落。世界的金融グループのＨＳＢＣホールディングス、海上輸送会社の東方海外国際（オリエント・オーバーシーズ）が買われる一方で、ヘルスケア情報のアリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、カジノ・リゾート経営の金沙中国（サンズ・チャイナ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。航空会社のカンタス航空、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループ、石油製品メーカーのアンポル、石油・ガス会社のオリジン・エナジーが買われる一方で、求人ウェブサイトのシーク、不動産会社のグッドマン・グループが売られた。

