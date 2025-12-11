◆香港マイル・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１１日、シャティン競馬場

牝馬２冠馬のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が、決戦の地で軽快な動きを見せた。

向こう正面からスタートした芝での追い切りは終始スムーズ。最後まで鞍上の手が動くことなく、６ハロン８１秒０―ラスト２ハロン２３秒０。牝馬らしく軽やかな身のこなしで駆け抜けた。森一調教師は「しっかり仕上げてきているのでメンタル面を整えながら。しまいも気分よく走れていい動きだったと思います」と順調さをアピールする。

２０００メートルでもＧ１を勝っているが、香港マイルを選択。「一番、力を出せるのがこの距離かなと思います。２０００メートルでは少しソフトな仕上げをしていましたが、今回は一歩踏み込んだ調整ができています」と距離適性に加えてレースに向かう段階からも距離短縮の効果を感じている。

１４頭立ての１０番ゲートに「極端な内外じゃなければどこでもいいと思っていたので、いい枠ではないかなと思います」と指揮官。３歳牝馬のチャンピオンとして世界と対峙（たいじ）する。